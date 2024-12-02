Wout Weghorst Dobra Açıklamalarına Hocası Farioli'yi Eleştirerek Sürdürdü

Wout Weghorst'u Beşiktaş günlerinden biliyoruz. Dobra açıklamaları ve açık sözlülüğüyle her zaman bizi şaşırtmayı başarmıştı. O kadar açık sözlüydü ki Beşiktaş'tan ayrılacağını bile yaptığı gol sevinciyle taraftarlara duyurmuştu. Weghorst, Manchester United ve Ajax'ta da bildiğimiz gibi... Messi ile milli takımdaki tartışmaları hala akıllardayken Weghorst bu kez Farioli'ye eleştiriler getirdi.