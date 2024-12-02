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Wout Weghorst Dobra Açıklamalarına Hocası Farioli'yi Eleştirerek Sürdürdü

Wout Weghorst Dobra Açıklamalarına Hocası Farioli'yi Eleştirerek Sürdürdü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.12.2024 - 13:01

Wout Weghorst'u Beşiktaş günlerinden biliyoruz. Dobra açıklamaları ve açık sözlülüğüyle her zaman bizi şaşırtmayı başarmıştı. O kadar açık sözlüydü ki Beşiktaş'tan ayrılacağını bile yaptığı gol sevinciyle taraftarlara duyurmuştu. Weghorst, Manchester United ve Ajax'ta da bildiğimiz gibi... Messi ile milli takımdaki tartışmaları hala akıllardayken Weghorst bu kez Farioli'ye eleştiriler getirdi.

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Petrol zengini bir ailenin "gamsız çocuğu" olduğu için mi yoksa işini iyi yapan bir profesyonelin özgüveniyle mi bilinmez ama Weghorst oldukça açık sözlü.

Petrol zengini bir ailenin "gamsız çocuğu" olduğu için mi yoksa işini iyi yapan bir profesyonelin özgüveniyle mi bilinmez ama Weghorst oldukça açık sözlü.

Wout Weghorst'un bu seferki hedefi Ajax'taki hocası bize tanıdık bir isim olan Farioli oldu. Sebep ise oyundan erken çıkarılmasıydı.

Wout Weghorst'un bu seferki hedefi Ajax'taki hocası bize tanıdık bir isim olan Farioli oldu. Sebep ise oyundan erken çıkarılmasıydı.

Weghorst, 65.dakikada oyundan çıkarılmasıyla ilgili "Bir teknik direktör olsaydım ve forvetim 65. dakikaya kadar iki gol atmış olsaydı onu asla oyundan çıkarmazdım." dedi.

Weghorst, 65.dakikada oyundan çıkarılmasıyla ilgili "Bir teknik direktör olsaydım ve forvetim 65. dakikaya kadar iki gol atmış olsaydı onu asla oyundan çıkarmazdım." dedi.

Weghorst bu konuyu Farioli ile de konuşacağını söyleyerek "Ne düşündüğümü size de söyleyeceğim. 90 dakika oynamak ve kendime acı çektirmek istiyorum. Kariyerim boyunca bu böyle oldu" dedi.

Weghorst bu konuyu Farioli ile de konuşacağını söyleyerek "Ne düşündüğümü size de söyleyeceğim. 90 dakika oynamak ve kendime acı çektirmek istiyorum. Kariyerim boyunca bu böyle oldu" dedi.

Farioli'nin kararı karşısında haklı olduğunu söyleyen Hollandalı golcü, yine de takımın faydasının önemli olduğunu söyledi. Weghorst, "Benim haklı olmam önemli değil. Önemli olan Ajax'ın çıkarları." dedi.

Farioli'nin kararı karşısında haklı olduğunu söyleyen Hollandalı golcü, yine de takımın faydasının önemli olduğunu söyledi. Weghorst, "Benim haklı olmam önemli değil. Önemli olan Ajax'ın çıkarları." dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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