Wout Weghorst Dobra Açıklamalarına Hocası Farioli'yi Eleştirerek Sürdürdü
Wout Weghorst Dobra Açıklamalarına Hocası Farioli'yi Eleştirerek Sürdürdü
Wout Weghorst'u Beşiktaş günlerinden biliyoruz. Dobra açıklamaları ve açık sözlülüğüyle her zaman bizi şaşırtmayı başarmıştı. O kadar açık sözlüydü ki Beşiktaş'tan ayrılacağını bile yaptığı gol sevinciyle taraftarlara duyurmuştu. Weghorst, Manchester United ve Ajax'ta da bildiğimiz gibi... Messi ile milli takımdaki tartışmaları hala akıllardayken Weghorst bu kez Farioli'ye eleştiriler getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Petrol zengini bir ailenin "gamsız çocuğu" olduğu için mi yoksa işini iyi yapan bir profesyonelin özgüveniyle mi bilinmez ama Weghorst oldukça açık sözlü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Wout Weghorst'un bu seferki hedefi Ajax'taki hocası bize tanıdık bir isim olan Farioli oldu. Sebep ise oyundan erken çıkarılmasıydı.
Weghorst, 65.dakikada oyundan çıkarılmasıyla ilgili "Bir teknik direktör olsaydım ve forvetim 65. dakikaya kadar iki gol atmış olsaydı onu asla oyundan çıkarmazdım." dedi.
Weghorst bu konuyu Farioli ile de konuşacağını söyleyerek "Ne düşündüğümü size de söyleyeceğim. 90 dakika oynamak ve kendime acı çektirmek istiyorum. Kariyerim boyunca bu böyle oldu" dedi.
Farioli'nin kararı karşısında haklı olduğunu söyleyen Hollandalı golcü, yine de takımın faydasının önemli olduğunu söyledi. Weghorst, "Benim haklı olmam önemli değil. Önemli olan Ajax'ın çıkarları." dedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın