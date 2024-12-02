Mauro Icardi ve Wanda Nara Arasındaki Karşılıklı Suçlamalara Zimmete Para Geçirme de Eklendi

Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin aşkı mahkeme koridorlarında karşılıklı suçlamalarla noktalandı. İkilinin de birbirine dair ağır ithamları devam ediyor. Bu durumu Arjantin basını da olabildiğince iyi değerlendirip ikiliyi her gün başka bir programda masaya yatırıyor.Son olarak yine Arjantin basınında ikilinin birbiri hakkındaki suçlamaları yer aldı. Icardi, Wanda Nara'ya önemli bir suçlamada bulundu.