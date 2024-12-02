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Mauro Icardi ve Wanda Nara Arasındaki Karşılıklı Suçlamalara Zimmete Para Geçirme de Eklendi

Mauro Icardi ve Wanda Nara Arasındaki Karşılıklı Suçlamalara Zimmete Para Geçirme de Eklendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.12.2024 - 10:36

Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin aşkı mahkeme koridorlarında karşılıklı suçlamalarla noktalandı. İkilinin de birbirine dair ağır ithamları devam ediyor. Bu durumu Arjantin basını da olabildiğince iyi değerlendirip ikiliyi her gün başka bir programda masaya yatırıyor.Son olarak yine Arjantin basınında ikilinin birbiri hakkındaki suçlamaları yer aldı. Icardi, Wanda Nara'ya önemli bir suçlamada bulundu.

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Bir dargın bir barışıklardı ve nihayet bu çalkantılı ilişki son buldu. Arjantin ve Türkiye magazin basının el ele verip bu ilişkiyi masaya yatırdı. Fakat bu kez iddia İtalya'dan...

Bir dargın bir barışıklardı ve nihayet bu çalkantılı ilişki son buldu. Arjantin ve Türkiye magazin basının el ele verip bu ilişkiyi masaya yatırdı. Fakat bu kez iddia İtalya'dan...

Wanda Nara'nın Icardi'yi şikayet ederek mahkemeye çıkarmasının şoku ise hala sürüyor. Bugün İtalyan basınında konu ile ilgili farklı bir detay geldi.

Wanda Nara'nın Icardi'yi şikayet ederek mahkemeye çıkarmasının şoku ise hala sürüyor. Bugün İtalyan basınında konu ile ilgili farklı bir detay geldi.

İddiaya göre ilk şikayet Mauro Icardi'den geldi. Wanda Nara ise bu şikayetin ardından Mauro ile ilgili şikayette bulunmaya karar verdi.

İddiaya göre ilk şikayet Mauro Icardi'den geldi. Wanda Nara ise bu şikayetin ardından Mauro ile ilgili şikayette bulunmaya karar verdi.

Mauro Icardi, Correira della Sport'un haberine göre "Wanda Nara zimmetine usulsüz şekilde ortak parayı geçirdi" şikayetinde bulundu.

Mauro Icardi, Correira della Sport'un haberine göre "Wanda Nara zimmetine usulsüz şekilde ortak parayı geçirdi" şikayetinde bulundu.

Wanda da bu ihbar üzerine Mauro'nun evde silahlı olduğu ihbarı yaptı ve polis evde saatlerce silah aradı.

Wanda da bu ihbar üzerine Mauro'nun evde silahlı olduğu ihbarı yaptı ve polis evde saatlerce silah aradı.
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Daha sonra evine dönmek isteyen Icardi, kapı şifrelerinin değiştiğini gördü. Wanda Nara, "Herkese yaptığım gibi ya da eski sevgilim Maxi Lopez'e yaptığım gibi, evimi bir süreliğine ödünç vermiştim" dedi.

Daha sonra evine dönmek isteyen Icardi, kapı şifrelerinin değiştiğini gördü. Wanda Nara, "Herkese yaptığım gibi ya da eski sevgilim Maxi Lopez'e yaptığım gibi, evimi bir süreliğine ödünç vermiştim" dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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