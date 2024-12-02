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Beşiktaş'ta Olay Adam Brad Friedel, Hakkındaki İddialara Cevap Verdi

Beşiktaş'ta Olay Adam Brad Friedel, Hakkındaki İddialara Cevap Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.12.2024 - 09:52

Beşiktaş'ta Samet Aybaba'nın iddialarıyla birlikte ortalık toz duman olmuş durumda. Eleştirilerin ve suçlamaların göbeğindeki isim ise Brad Friedel... Beşiktaş'ta Samet Aybaba ile aynı anda görevden alınan Friedel hakkında çok ciddi iddialar vardı. Friedel'a Fanatik'e açıklamada bulundu. Amerikalı isim uzun ve detaylı bir açıklamadan kaçındı.

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Beşiktaş'ta iddiaların ve eleştirilerin ortasındaki isim Brad Friedel... Geliş amacı ve sonrasında yaşananlar arasındaki uyumsuzluk belki de kulübü bu noktaya getirdi.

Beşiktaş'ta iddiaların ve eleştirilerin ortasındaki isim Brad Friedel... Geliş amacı ve sonrasında yaşananlar arasındaki uyumsuzluk belki de kulübü bu noktaya getirdi.

Samet Aybaba'nın basın toplantısının merkezindeki isim olan Friedel'la röportaj yapacak bir gazeteci "Beşiktaş menfaatleri gereği" röportajı iptal ettiğini söyledi.

Samet Aybaba'nın basın toplantısının merkezindeki isim olan Friedel'la röportaj yapacak bir gazeteci "Beşiktaş menfaatleri gereği" röportajı iptal ettiğini söyledi.

Friedel'ın konuya ve gündeme dair düşüncelerini sormak için Fanatik ulaştı. Fanatik'e kısa bir yanıt veren Friedel da iddiaları reddetti.

Friedel'ın konuya ve gündeme dair düşüncelerini sormak için Fanatik ulaştı. Fanatik'e kısa bir yanıt veren Friedel da iddiaları reddetti.

Hakkında komisyon iddiaları olan, hatta komisyon alamadığı transferleri engellediği söylenen Brad Friedel, "Tek bir anlaşmadan bile komisyon almadım" dedi.

Hakkında komisyon iddiaları olan, hatta komisyon alamadığı transferleri engellediği söylenen Brad Friedel, "Tek bir anlaşmadan bile komisyon almadım" dedi.

Brad Friedel, "Avukatımla birlikteyim. Tüm gerçekler ortaya çıktığında gerçekten mutlu olacağım, ki yakında olacak" açıklaması yaptı.

Brad Friedel, "Avukatımla birlikteyim. Tüm gerçekler ortaya çıktığında gerçekten mutlu olacağım, ki yakında olacak" açıklaması yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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