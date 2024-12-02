Beşiktaş'ta Olay Adam Brad Friedel, Hakkındaki İddialara Cevap Verdi

Beşiktaş'ta Samet Aybaba'nın iddialarıyla birlikte ortalık toz duman olmuş durumda. Eleştirilerin ve suçlamaların göbeğindeki isim ise Brad Friedel... Beşiktaş'ta Samet Aybaba ile aynı anda görevden alınan Friedel hakkında çok ciddi iddialar vardı. Friedel'a Fanatik'e açıklamada bulundu. Amerikalı isim uzun ve detaylı bir açıklamadan kaçındı.

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