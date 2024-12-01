Sergen Yalçın, Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel'e Verdiği Cevabı Açıkladı: "Beni Kullanmayın"
Sergen Yalçın, Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel'e Verdiği Cevabı Açıkladı: "Beni Kullanmayın"
Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı. Beşiktaş, teknik direktör arayışına başlarken ilk akla gelen isim de Sergen Yalçın oldu. Sergen Yalçın bu akşam Ekol TV'de Beşiktaş'ı reddettiğini açıkladı. Açıklamalarıyla gündem olacak Sergen Yalçın, sorunun sportif olmadığını söyledi. 'Seve seve çalışırım ama...' diyen Yalçın, Samet Aybaba'ya yapılanları eleştirdi.
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Beşiktaş'ta teknik direktörlükte ilk aday Sergen Yalçın'dı. Sergen Yalçın, Beşiktaş'a olumlu bir cevap vermediğini açıkladı.
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Sergen Yalçın, "Hüseyin'e söyledim" diyerek Hüseyin Yücel'le arkadaşlıklarını anlattı. Yalçın, "Beni malzeme olarak, bir şeylerin üstünü örtmek için kullanmayın dedim" cevabını verdi.
"Ben Beşiktaş'ta seve seve gelirim, Beşiktaş'a gelmeyeceğim de nereye geleceğim" diyen Sergen Yalçın, "burada konu sportif değil başka bir kaos var" dedi.
Sergen Yalçın, "İlk göreve geldiğimde de zor bir durum vardı ama saha içiydi bu zorluk. Şimdi yönetimde ilginçlikler var. Bu yönetim 6 ay gider diyebiliyor musun?" dedi.
Beşiktaş'taki kaostan rahatsız olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, "Beni tüm bu kaosun, yanlışlıkların üzerini örtmek için mi kullanacaksınız? Başkan çok iyi bir insan, iyi niyetli biri ama böyle olmaz" dedi.
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"WhatsApp'tan adam mı kovulur, Samet Hoca'ya yapılanlar hoş değil" diyen Sergen Yalçın, "Rıza Hoca benden kırk kat fazla efsane, burada başladı burada bitirdi, ona da yapılanlar hoş değil" dedi.
"Konu artık futbolun çok dışında" diyen Sergen Yalçın, "Başkan da bana Mayıs'a kadar götüreceğini söyledi ama Mayıs'a kadar bu iş gidecek mi bakalım, bu sistem sağlıklı değil.Hayalcilik bu" dedi.
Sergen Yalçın, "Konu futbolun dışına çıkmış durumda. Böyle bir ortamda futbol konuşulamaz. Bu işlerde olan taraftara oluyor. Taraftar bu eziyeti niye çekiyor abi?" dedi.
Twitter'da yazılanları eleştiren Sergen Yalçın "orada yazılanların hepsi yalan, geldi gitti, görüştü, olmadı bunların hepsi yalan. Ben oradan kimseye açıklama yapmadım" dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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