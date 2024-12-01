Sergen Yalçın, Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel'e Verdiği Cevabı Açıkladı: "Beni Kullanmayın"

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı. Beşiktaş, teknik direktör arayışına başlarken ilk akla gelen isim de Sergen Yalçın oldu. Sergen Yalçın bu akşam Ekol TV'de Beşiktaş'ı reddettiğini açıkladı. Açıklamalarıyla gündem olacak Sergen Yalçın, sorunun sportif olmadığını söyledi. 'Seve seve çalışırım ama...' diyen Yalçın, Samet Aybaba'ya yapılanları eleştirdi.