Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor'a "İyi Niyetli Değiller" Dedi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor'a "İyi Niyetli Değiller" Dedi
Galatasaray evinde Eyüpspor'la 2-2 berabere kaldı. Maç içinde hakemlerle sık sık tartışma yaşayan Okan Buruk, maç sonunda da sert açıklamalarda bulundu. Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Okan Buruk hem maçın hakemini hem de rakiplerine ağır ithamlarda bulundu. Arda Turan'ın teknik direktörlük yaptığı Eyüpspor için Buruk 'iyiniyetli değillerdi' dedi. Okan Buruk rakip kaleciye de sitem etti.
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Galatasaray, RAMS Park'ta Eyüpspor'a karşı şok bir beraberlik aldı. Eyüpspor zorlu deplasmandan 2-2'lik beraberlikle ayrılmayı başardı.
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Okan Buruk, "Hakem, yönettiği maçların hepsinde çok zorlanıyor. Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinde de çok zorlandı. Bu seviyedeki maçlara henüz tam olarak alışmamış bir hakem." dedi.
Buruk "Bence maç şöyle geçti, rakibimiz maçın büyük bir kısmını yerde geçirdi, yerde yatmayan oyuncu yoktu. Bence zaten kaleci her aut atışına geç başladı, bunu yönetecek olan hakemdi" dedi.
Okan Buruk, Arda Turan yönetiminde bir puan alan Eyüpspor için de "iyi niyetli değiller" dedi. Buruk, Eyüpspor'un iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Yerde yatmayan oyuncuları yoktu" açıklaması yaptı.
Okan Buruk rakip kalecinin performansı için de "Berke Özer'in çok önemli kurtarışları vardı, geçirdiği zamanın dışında bunun için tebrik ederim. Bu kadar iyi bir kaleciye yakışmayan hareketler yaptı. 8 kere falan su içti" dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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