Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor'a "İyi Niyetli Değiller" Dedi

Galatasaray evinde Eyüpspor'la 2-2 berabere kaldı. Maç içinde hakemlerle sık sık tartışma yaşayan Okan Buruk, maç sonunda da sert açıklamalarda bulundu. Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Okan Buruk hem maçın hakemini hem de rakiplerine ağır ithamlarda bulundu. Arda Turan'ın teknik direktörlük yaptığı Eyüpspor için Buruk 'iyiniyetli değillerdi' dedi. Okan Buruk rakip kaleciye de sitem etti.