Galatasaray Evinde Oynadığı Eyüpspor Maçında Beklenmedik Bir Şok Yaşadı: 2-2
Galatasaray Evinde Oynadığı Eyüpspor Maçında Beklenmedik Bir Şok Yaşadı: 2-2
Galatasaray, Süper Lig'de Eyüpspor'u ağırladı. Eyüpspor teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan olduğu için maç önünde iki taraf da hayli duygusal anlar yaşadı. Maç ise gol düellosu şeklinde geçti. Eyüpspor iyi oyunuyla övgü toplarken, kaleci Berke ise yaptığı kurtarışlarla geceye damga vurdu. Galatasaray'da Abdülkerim'in sakatlığı ise can sıktı. Okan Buruk sık sık hakemlerle karşı karşıya geldi, özellikle maç sonuna eklenen 6 dakikaya Buruk oldukça sinirlendi.
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Avrupa dönüşünde Galatasaray evinde Eyüpspor'u ağırladı. Gol düellosu şeklinde geçen maç futbol severlere keyifli anlar yaşattı.
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Maç önünde Galatasaray tribünleri eski kaptanları Arda Turan'ı unutmadı. Arda Turan, Eyüpspor teknik direktörü olarak geldiği deplasmanda duygusal anlar yaşadı.
Arda Turan maç önünde Muslera ile de kısa bir sohbet gerçekleştirdi.
13.dakikada eski Galatasaraylı Emre Akbaba ile Eyüpspor 1-0 öne geçti.
Galatasaray, ilk yarının son saniyelerinde Barış Alper Yılmaz'ın ayağından eşitlik golünü buldu.
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47.dakikada sahneye Sallai çıktı. Macar oyuncu skoru 2-1'e getirdi ancak misafir takımın direnci bir türlü kırılmadı.
71.dakikada Prince Ampem'in golüyle skora tekrar eşitlik geldi.
2-2'nin ardından Galatasaray baskılarını artırdı. Okan Buruk'un sık sık hakemlerle karşı karşıya geldiği dakikalarda Eyüpspor kalecisi Berke Özer kalesinde devleşti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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