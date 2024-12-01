Galatasaray Evinde Oynadığı Eyüpspor Maçında Beklenmedik Bir Şok Yaşadı: 2-2

Galatasaray, Süper Lig'de Eyüpspor'u ağırladı. Eyüpspor teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan olduğu için maç önünde iki taraf da hayli duygusal anlar yaşadı. Maç ise gol düellosu şeklinde geçti. Eyüpspor iyi oyunuyla övgü toplarken, kaleci Berke ise yaptığı kurtarışlarla geceye damga vurdu. Galatasaray'da Abdülkerim'in sakatlığı ise can sıktı. Okan Buruk sık sık hakemlerle karşı karşıya geldi, özellikle maç sonuna eklenen 6 dakikaya Buruk oldukça sinirlendi.