Fiorentina - Inter Maçında Edoardo Bove Bir Anda Yere Yığıldı, Maç Tatil Edildi

Futbolcuların yaşadığı sakatlıkların yanında 'bir anda' yere yığılmaları korkutucu olayların başlangıcı olabiliyor. Geçmişte de birçok kez futbol dünyası acı deneyimler yaşamıştı. Bugün de Fiorentina - Inter maçında bir oyuncu kendini yerde buldu. Tüm stadı gözyaşına boğan olay nedeniyle maç ertelendi. Yere yığılan Edoardo Bove ise hastaneye kaldırıldı.