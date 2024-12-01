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Fiorentina - Inter Maçında Edoardo Bove Bir Anda Yere Yığıldı, Maç Tatil Edildi

Fiorentina - Inter Maçında Edoardo Bove Bir Anda Yere Yığıldı, Maç Tatil Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.12.2024 - 20:48

Futbolcuların yaşadığı sakatlıkların yanında 'bir anda' yere yığılmaları korkutucu olayların başlangıcı olabiliyor. Geçmişte de birçok kez futbol dünyası acı deneyimler yaşamıştı. Bugün de Fiorentina - Inter maçında bir oyuncu kendini yerde buldu. Tüm stadı gözyaşına boğan olay nedeniyle maç ertelendi. Yere yığılan Edoardo Bove ise hastaneye kaldırıldı.

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Futbol dünyası bu akşam İtalya'dan gelen acı bir olayla sarsıldı. 22 yaşındaki Edoardo Bove maç esnasında fenalık geçirdi.

Futbol dünyası bu akşam İtalya'dan gelen acı bir olayla sarsıldı. 22 yaşındaki Edoardo Bove maç esnasında fenalık geçirdi.

Fiorentina - Inter maçında ayakkabısını bağladığı esnada yere yığılan Edoadro Bove için iki takım futbolcuları acil olarak sağlık ekibini sahaya çağırdı.

Fiorentina - Inter maçında ayakkabısını bağladığı esnada yere yığılan Edoadro Bove için iki takım futbolcuları acil olarak sağlık ekibini sahaya çağırdı.

Futbolcu etrafında çember oluşturan iki takım futbolcularının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Futbolcu etrafında çember oluşturan iki takım futbolcularının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

İlk müdahalesi sahada yapılan futbolcu için sağlık ekiplerinin yoğun bir çabası vardı.

İlk müdahalesi sahada yapılan futbolcu için sağlık ekiplerinin yoğun bir çabası vardı.

Genç futbolcu gözyaşladı içinde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şu ana dek henüz iyi haber gelmiş değil. Maç da hakemin kararıyla ertelendi.

Genç futbolcu gözyaşladı içinde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şu ana dek henüz iyi haber gelmiş değil. Maç da hakemin kararıyla ertelendi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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