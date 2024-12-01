Beşiktaş Yönetimi ile Bir Araya Gelen Sergen Yalçın'ın İlk Cevabı Olumsuz Oldu
Beşiktaş Yönetimi ile Bir Araya Gelen Sergen Yalçın'ın İlk Cevabı Olumsuz Oldu
Beşiktaş'ta yönetimdeki değişikliğin ardından Giovanni van Bronckhorst'un da görevine son verildi. Yeni hoca arayışlarına başlayan siyah beyazlılarda ilk aday Sergen Yalçın! Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan Yalçın bugün ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Anlaşma çıkması beklenen zirveden sonuç çıkmadı. Görüşmeler önümüzdeki günlerde sürecek.
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Kötü gidişatın ardından van Bronckhorst ile yolları ayıran Beşiktaş'ta ilk aday Sergen Yalçın oldu. Tribünlerden de Sergen Yalçın için büyük bir baskı var.
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Sergen Yalçın bu akşam KKTC'den İstanbul'a gelerek Beşiktaş yönetimi ile masaya oturdu. Anlaşmanın yakın olduğu iddiaları vardı ancak olmadı.
HT Spor'un edindiği bilgiye göre ilk görüşme olumsuz sonuçlandı. Ancak iki tarafta önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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