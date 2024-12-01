Guardiola ve Manchester City Kazanamama Rekorunu Geliştirdi

Manchester City ve Pep Guardiola her zaman rekorlarla, başarılarla anılıyordu. Ancak son zamanlarda işler tersine dönmüş görünüyor. Guardiola'nın City'si ligde erimeye devam ediyor. Lider Liverpool'la puan farkı açılırken şampiyonluk umutları da giderek eriyor. Pep Guardiola'nın tribünlere yaptığı hareket ise olay oldu.