Guardiola ve Manchester City Kazanamama Rekorunu Geliştirdi
Guardiola ve Manchester City Kazanamama Rekorunu Geliştirdi
Manchester City ve Pep Guardiola her zaman rekorlarla, başarılarla anılıyordu. Ancak son zamanlarda işler tersine dönmüş görünüyor. Guardiola'nın City'si ligde erimeye devam ediyor. Lider Liverpool'la puan farkı açılırken şampiyonluk umutları da giderek eriyor. Pep Guardiola'nın tribünlere yaptığı hareket ise olay oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Liverpool'a 2-0 mağlup oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Guardiola yönetimindeki City, bu mağlubiyetle birlikte ligdeki üst üste 4.mağlubiyetini yaşadı. Sırasıyla Bournemouth, Brighton, Tottenham ve Liverpool'a mağlup olan City zirveden uzaklaştı.
Pep Guardiola ile Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde de iki maçtır kazanamıyor. Bir mağlubiyet de Lig Kupası'nda alan City adeta eriyor.
7 maçtır kazanamayan Manchester City lider Liverpool'un da 11 puan gerisine düştü.
"Yarın kovulacaksın" tezahüratı yapan Liverpool taraftarına da Pep, "6 şampiyonluğum var" anlamına gelen 6 işareti yaptı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın