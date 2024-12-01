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Guardiola ve Manchester City Kazanamama Rekorunu Geliştirdi

Guardiola ve Manchester City Kazanamama Rekorunu Geliştirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.12.2024 - 22:30

Manchester City ve Pep Guardiola her zaman rekorlarla, başarılarla anılıyordu. Ancak son zamanlarda işler tersine dönmüş görünüyor. Guardiola'nın City'si ligde erimeye devam ediyor. Lider Liverpool'la puan farkı açılırken şampiyonluk umutları da giderek eriyor. Pep Guardiola'nın tribünlere yaptığı hareket ise olay oldu.

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Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Liverpool'a 2-0 mağlup oldu.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Liverpool'a 2-0 mağlup oldu.

Guardiola yönetimindeki City, bu mağlubiyetle birlikte ligdeki üst üste 4.mağlubiyetini yaşadı. Sırasıyla Bournemouth, Brighton, Tottenham ve Liverpool'a mağlup olan City zirveden uzaklaştı.

Guardiola yönetimindeki City, bu mağlubiyetle birlikte ligdeki üst üste 4.mağlubiyetini yaşadı. Sırasıyla Bournemouth, Brighton, Tottenham ve Liverpool'a mağlup olan City zirveden uzaklaştı.

Pep Guardiola ile Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde de iki maçtır kazanamıyor. Bir mağlubiyet de Lig Kupası'nda alan City adeta eriyor.

Pep Guardiola ile Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde de iki maçtır kazanamıyor. Bir mağlubiyet de Lig Kupası'nda alan City adeta eriyor.

7 maçtır kazanamayan Manchester City lider Liverpool'un da 11 puan gerisine düştü.

7 maçtır kazanamayan Manchester City lider Liverpool'un da 11 puan gerisine düştü.

"Yarın kovulacaksın" tezahüratı yapan Liverpool taraftarına da Pep, "6 şampiyonluğum var" anlamına gelen 6 işareti yaptı.

"Yarın kovulacaksın" tezahüratı yapan Liverpool taraftarına da Pep, "6 şampiyonluğum var" anlamına gelen 6 işareti yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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