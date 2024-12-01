Eyüpspor'da Tayfur Bingöl, Galatasaray Beraberliğini Tottenham Maçı Üzerinden Yorumladı

Galatasaray ligde Eyüpspor'la evinde 2-2 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar beklemediği puan kaybı yaşarken Eyüpspor'un oyunu övgü aldı. Eyüpspor forması giyen Tayfur Bingöl de performanslarına dikkat çekti. Tayfur, iyi yolda olduklarını söylerken rakiplerine de Tottenham hatırlatması yaptı. Tayfur, sahada da mevki ayırmadığını söyledi.

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