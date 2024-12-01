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Eyüpspor'da Tayfur Bingöl, Galatasaray Beraberliğini Tottenham Maçı Üzerinden Yorumladı

Eyüpspor'da Tayfur Bingöl, Galatasaray Beraberliğini Tottenham Maçı Üzerinden Yorumladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.12.2024 - 23:27

Galatasaray ligde Eyüpspor'la evinde 2-2 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar beklemediği puan kaybı yaşarken Eyüpspor'un oyunu övgü aldı. Eyüpspor forması giyen Tayfur Bingöl de performanslarına dikkat çekti. Tayfur, iyi yolda olduklarını söylerken rakiplerine de Tottenham hatırlatması yaptı. Tayfur, sahada da mevki ayırmadığını söyledi. 

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Eyüpspor forması giyen Tayfur Bingöl, 2-2'lik Galatasaray beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu.

Eyüpspor forması giyen Tayfur Bingöl, 2-2'lik Galatasaray beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu.

Tayfur, "Aldığımız 1 puan çok değerli. Galatasaray'ı yenebilirdik bugün. Arda Hoca ne anlattıysa sahaya yansıttık" dedi.

Tayfur, "Aldığımız 1 puan çok değerli. Galatasaray'ı yenebilirdik bugün. Arda Hoca ne anlattıysa sahaya yansıttık" dedi.

Ajansspor'un derlediği haberde Tayfur, "Tottenham'ın yapamadığını biz yaptık. Mutluyuz. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ajansspor'un derlediği haberde Tayfur, "Tottenham'ın yapamadığını biz yaptık. Mutluyuz. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Sahanın içerisinde 4-5 mevkide forma giyebiliyorum, hoca da avantajlı oluyor, ben de... " diyen Tayfur,

"Sahanın içerisinde 4-5 mevkide forma giyebiliyorum, hoca da avantajlı oluyor, ben de... " diyen Tayfur,
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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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