Arda Turan Maç Sonunda Futbolcularını Tebrik Etti, Sosyal Medyaya Mesaj Verdi
Arda Turan Maç Sonunda Futbolcularını Tebrik Etti, Sosyal Medyaya Mesaj Verdi
Galatasaray evinde 2-2 berabere kalırken, Arda Turan ve ekibinin performansı beğeni topladı. Maç öncesinde sosyal medyadaki söylentilere en iyi cevabı sahada veren Arda Turan ve ekibinde büyük sevinç vardı. Maç sonunda Arda Turan da soyunma odasında öğrencilerini tebrik ederken bu konuya değindi. Arda Turan tek tek oyuncularını tebrik ederken, kazanabileceklerini söylemeyi ihmal etmedi. Arda Turan'ın soyunma odası konuşmaları da beğeni topladı.
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Eyüpspor, Galatasaray deplasmanında başa baş bir futbolla bir puanı alırken, hem teknik ekip hem de futbolcular büyük övgü aldı.
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Arda Turan da eksiklerle gidilen zorlu deplasmandan alınan bir puana mutlu olurken oyuncularına da duygusal bir konuşma yaptı.
Sosyal medyada kendileriyle ilgili de konuşan Arda Turan en iyi cevabı sahada verdiklerini söyledi.
Arda Turan, ''Başta takım kaptanı olmak üzerine hepinizi tebrik ederim. Buraya 13-14 kişi geldik. Birkaç tane genç kardeşimiz ilk Süper Lig maçını oynadı. Hayırlı olsun" dedi.
Kendileriyle ilgili söylenenler için de "En ahlaklı, en namuslu ve dürüst şekilde mücadele ettiniz. Futbol hayata benzer, ama hayatın kendisi değildir" dedi.
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Arda Turan sözlerini "Çok teşekkür ederim, beni mahcup etmediniz. Her şeye rağmen kazanabilirdik. 1 puan aldık" şeklinde noktaladı.
Arda Turan'ın konuşmaları Eyüpspor sosyal medya hesabından da paylaşıldı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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