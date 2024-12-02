Arda Turan Maç Sonunda Futbolcularını Tebrik Etti, Sosyal Medyaya Mesaj Verdi

Galatasaray evinde 2-2 berabere kalırken, Arda Turan ve ekibinin performansı beğeni topladı. Maç öncesinde sosyal medyadaki söylentilere en iyi cevabı sahada veren Arda Turan ve ekibinde büyük sevinç vardı. Maç sonunda Arda Turan da soyunma odasında öğrencilerini tebrik ederken bu konuya değindi. Arda Turan tek tek oyuncularını tebrik ederken, kazanabileceklerini söylemeyi ihmal etmedi. Arda Turan'ın soyunma odası konuşmaları da beğeni topladı.