Galatasaray'da Karaborsa İçin Yapılan Suç Duyurusunda Takipsizlik Kararı Çıktı
Galatasaray'da Karaborsa İçin Yapılan Suç Duyurusunda Takipsizlik Kararı Çıktı
Galatasaray sezon başında karaborsa bilet iddialarıyla çalkalanmıştı. Gazeteciler ve kongre üyeleri konuyla ilgili açıklamalar yapmış ve işin peşini bırakmayacaklarını iddia etmişlerdi. Galatasaray'da başkan Dursun Özbek de konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. Mahkemeden konuyla ilgili karar çıktı. Mahkeme konuyla ilgili kovuşturmaya gerek olmadığına karar verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray'da sezon başında karaborsa bilet iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Fatih Altaylı başta olmak üzere birçok gazeteci konuyla ilgili bilgilerini paylaşmış ve Galatasaray'da dışarıya kapalı bir divan toplantısı yapılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başkan Dursun Özbek de "kimde ne belge varsa getirsin" diyerek suç duyurusunda bulunduğunu duyurmuştu.
Bugün mahkemeden konuyla ilgili karar çıktı. Savcılık "kovuşturmaya yer olmadığına dair karar" verdi.
Cimer ve emniyet güçlerine yapılan 46 ihbarın birleştirildiği ve 8 şüphelinin ifadesinin alındığı kaydedildi. Sosyal medyada konuyu dile getirenler de dinlendi.
Sosyal medyada bu iddiaları ortaya atan kişilerin genellikle bu iddiaları tanık Fatih Altaylı ve Ebru Gürsoy'dan öğrendiklerini ve başka bilgilerinin olmadığını söyledikleri öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tanıkların bir çoğunun bilgi ve belge sunacaklarını beyan etmiş olmalarına rağmen, bu zaman kadar herhangi bir delilin dosyaya sunulmadığı bilgisi verildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın