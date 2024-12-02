Galatasaray'da Karaborsa İçin Yapılan Suç Duyurusunda Takipsizlik Kararı Çıktı

Galatasaray sezon başında karaborsa bilet iddialarıyla çalkalanmıştı. Gazeteciler ve kongre üyeleri konuyla ilgili açıklamalar yapmış ve işin peşini bırakmayacaklarını iddia etmişlerdi. Galatasaray'da başkan Dursun Özbek de konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. Mahkemeden konuyla ilgili karar çıktı. Mahkeme konuyla ilgili kovuşturmaya gerek olmadığına karar verdi.