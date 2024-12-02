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Galatasaray'da Karaborsa İçin Yapılan Suç Duyurusunda Takipsizlik Kararı Çıktı

Galatasaray'da Karaborsa İçin Yapılan Suç Duyurusunda Takipsizlik Kararı Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.12.2024 - 15:00

Galatasaray sezon başında karaborsa bilet iddialarıyla çalkalanmıştı. Gazeteciler ve kongre üyeleri konuyla ilgili açıklamalar yapmış ve işin peşini bırakmayacaklarını iddia etmişlerdi. Galatasaray'da başkan Dursun Özbek de konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. Mahkemeden konuyla ilgili karar çıktı. Mahkeme konuyla ilgili kovuşturmaya gerek olmadığına karar verdi.

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Galatasaray'da sezon başında karaborsa bilet iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Fatih Altaylı başta olmak üzere birçok gazeteci konuyla ilgili bilgilerini paylaşmış ve Galatasaray'da dışarıya kapalı bir divan toplantısı yapılmıştı.

Galatasaray'da sezon başında karaborsa bilet iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Fatih Altaylı başta olmak üzere birçok gazeteci konuyla ilgili bilgilerini paylaşmış ve Galatasaray'da dışarıya kapalı bir divan toplantısı yapılmıştı.

Başkan Dursun Özbek de "kimde ne belge varsa getirsin" diyerek suç duyurusunda bulunduğunu duyurmuştu.

Başkan Dursun Özbek de "kimde ne belge varsa getirsin" diyerek suç duyurusunda bulunduğunu duyurmuştu.

Bugün mahkemeden konuyla ilgili karar çıktı. Savcılık "kovuşturmaya yer olmadığına dair karar" verdi.

Bugün mahkemeden konuyla ilgili karar çıktı. Savcılık "kovuşturmaya yer olmadığına dair karar" verdi.

Cimer ve emniyet güçlerine yapılan 46 ihbarın birleştirildiği ve 8 şüphelinin ifadesinin alındığı kaydedildi. Sosyal medyada konuyu dile getirenler de dinlendi.

Cimer ve emniyet güçlerine yapılan 46 ihbarın birleştirildiği ve 8 şüphelinin ifadesinin alındığı kaydedildi. Sosyal medyada konuyu dile getirenler de dinlendi.

Sosyal medyada bu iddiaları ortaya atan kişilerin genellikle bu iddiaları tanık Fatih Altaylı ve Ebru Gürsoy'dan öğrendiklerini ve başka bilgilerinin olmadığını söyledikleri öğrenildi.

Sosyal medyada bu iddiaları ortaya atan kişilerin genellikle bu iddiaları tanık Fatih Altaylı ve Ebru Gürsoy'dan öğrendiklerini ve başka bilgilerinin olmadığını söyledikleri öğrenildi.
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Tanıkların bir çoğunun bilgi ve belge sunacaklarını beyan etmiş olmalarına rağmen, bu zaman kadar herhangi bir delilin dosyaya sunulmadığı bilgisi verildi.

Tanıkların bir çoğunun bilgi ve belge sunacaklarını beyan etmiş olmalarına rağmen, bu zaman kadar herhangi bir delilin dosyaya sunulmadığı bilgisi verildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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