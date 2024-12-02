Emekli ODTÜ Profesörünü Gençliğe Hitabe Dinleterek Ağlatıp Dolandırdılar
Emekli ODTÜ Profesörünü Gençliğe Hitabe Dinleterek Ağlatıp Dolandırdılar
Telefon dolandırıcıları yöntem değiştirmiyor ama uyguladıkları yöntemlerle yeni insanları kandırmayı başarıyor. Özellikle yaş grubu yukarıda olan vatandaşları tercih eden dolandırıcıların hedefine statü fark etmeksizin herkes girebiliyor. Klasik yöntem olan 'terör örgütü ile bağlantı' ne yazık ki her zaman işe yarayan yöntemlerin başında geliyor. Bu kez dolandırıcıların hedefi, 80 yaşındaki bir profesör oldu. Kullandıkları yöntemde ise bu kez Gençliğe Hitabe de vardı.
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Telefon dolandırıcılarında yöntem değişmiyor ama vatandaşların iyi niyetini kullanarak soygun yapmaya devam ediyorlar.
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Bu kez hedeflerinde 80 yaşında ODTÜ'den mezun olan Kimya Mühendisi Prof. Dr. Nihad Peynircioğlu vardı.
Peynircioğlu'na kendilerini MİT personeli olarak tanıtan dolandırıcılar uzun süredir banka hesaplarınızdan terör bağlantılı hesaplara para aktarımı yapılıyor" dedi.
"Bankada ve evde bulunan tüm mal varlıklarınızı bize bildirmeniz zorundasınız. Sakladığınız mal varlığınız varsa suçlu sayılırsınız" diyen dolandırıcılar profesörü ağlarına düşürdü.
Devamında, kendisini MİT personeli olarak tanıtan bir kişi, profesöre eski MİT operasyon görüntüleri gönderdi ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni dinleterek ağlattı.
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Profesör paniğe kapıldı ve iki parça halinde dolandırıcılara 35 milyon TL para verdi. "Paraları inceleyip sana iade edeceğiz" diyen dolandırıcılar "Avukat kızına haber verme" uyarısı yaptılar.
Paralar iade edilmeyince kızına durumu anlatan profesör şikayetçi oldu. Şanlıurfa'da bir başka profesörü dolandırmak üzereyken suçlular yakalandı.
Şanlıurfa, Akçakale, Ankara, İstanbul ve Diyarbakır’da eş zamanlı olarak 11 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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