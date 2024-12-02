Emekli ODTÜ Profesörünü Gençliğe Hitabe Dinleterek Ağlatıp Dolandırdılar

Telefon dolandırıcıları yöntem değiştirmiyor ama uyguladıkları yöntemlerle yeni insanları kandırmayı başarıyor. Özellikle yaş grubu yukarıda olan vatandaşları tercih eden dolandırıcıların hedefine statü fark etmeksizin herkes girebiliyor. Klasik yöntem olan 'terör örgütü ile bağlantı' ne yazık ki her zaman işe yarayan yöntemlerin başında geliyor. Bu kez dolandırıcıların hedefi, 80 yaşındaki bir profesör oldu. Kullandıkları yöntemde ise bu kez Gençliğe Hitabe de vardı.