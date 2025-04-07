Galatasaray'ı Yenen Beşiktaş Kasımpaşa ile Berabere Kaldı

Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği lider Galatasaray'ı 2-1'le geçen Beşiktaş, 30. haftada sahadan bir puanla ayrıldı. Kasımpaşa deplasmanına çıkan Ole Gunnar Solskjaer ve öğrencileri, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, 14. dakikada Ben Ouannes ile üstünlüğü ele alırken Gedson Fernandes 90'da penaltıdan bulduğu golle skora denge getirdi.

Beşiktaş, maçı 10 kişi tamamladı. Sakatlanan Emirhan Topçu'nun yerine oyuna dahil olan Tayyip Talha Sanuç, 44'te yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.