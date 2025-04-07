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Galatasaray'ı Yenen Beşiktaş Kasımpaşa ile Berabere Kaldı

Galatasaray'ı Yenen Beşiktaş Kasımpaşa ile Berabere Kaldı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.04.2025 - 22:00

Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Tayyip Talha Sanuç'un kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Kara Kartal, Samsunspor'un yenildiği haftada ardında kritik bir iki puan bıraktı.

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Derbi galibiyeti sonrası beraberlik

Derbi galibiyeti sonrası beraberlik

Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği lider Galatasaray'ı 2-1'le geçen Beşiktaş, 30. haftada sahadan bir puanla ayrıldı. Kasımpaşa deplasmanına çıkan Ole Gunnar Solskjaer ve öğrencileri, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, 14. dakikada Ben Ouannes ile üstünlüğü ele alırken Gedson Fernandes 90'da penaltıdan bulduğu golle skora denge getirdi.

Beşiktaş, maçı 10 kişi tamamladı. Sakatlanan Emirhan Topçu'nun yerine oyuna dahil olan Tayyip Talha Sanuç, 44'te yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Samsunspor'un kaybettiği haftada bir puan

Samsunspor'un kaybettiği haftada bir puan

Bu beraberlikle puanını 48'e çıkaran Beşiktaş, Samsunspor ile puan farkını bire indirme fırsatını kaçırdı. Puan tablosunda üçüncü sırada bulunan Samsunspor, Antalyaspor'a 2-1 kaybetmişti.

Süper Lig'de güncel puan durumu 👇

Süper Lig'de güncel puan durumu 👇

Görsel: mackolik

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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