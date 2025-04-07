Galatasaray'ı Yenen Beşiktaş Kasımpaşa ile Berabere Kaldı
Galatasaray'ı Yenen Beşiktaş Kasımpaşa ile Berabere Kaldı
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Derbi galibiyeti sonrası beraberlik
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Samsunspor'un kaybettiği haftada bir puan
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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