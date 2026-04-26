article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda? Derbi Saat Kaçta, Hangi Kanaldan İzlenir?

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.04.2026 - 14:46

Galatasaray ve Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geliyor. 

Galatasaray, mücadeleyi kazanmak ve şampiyonluk yolunda puan farkını 7'ye yükseltmek isterken Fenerbahçe de galip ayrılmak ve puan farkını 1'e indirmek istiyor. Her iki takımın taraftarları da büyük karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

Peki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi hangi kanalda, saat kaçta?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray - Fenerbahçe Derbisi Hangi Kanalda?

Milyonlarca taraftarın merakla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe derbisi Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. 

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam Fenerbahçe'yi konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak derbide hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Fenerbahçe Galatasaray Maçı Saat Kaçta?

Derbi saat 20.00'de başlayacak. Sarı kırmızılı ve sarı lacivertli takım bu sezon üçüncü kez karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de yapılan derbi, 1-1 eşitlikle sona ermişti. İkinci derbi ise Turkcell Süper Kupa finalinde oynanmış, sarı-lacivertliler Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 kazanarak kupaya uzanmıştı.

Fenerbahçe, zorlu Galatasaray deplasmanından galip ayrılmak ve ligin bitimine son 3 hafta kala puan farkını 1'e indirmek istiyor.

Galatasaray ise şampiyonluk yolunda puan farkını 7'ye yükseltmek ve yerini garantilemek istiyor.

Galatasaray - Fenerbahçe Muhtemel İlk 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Barış, Osimhen

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Kante, Guendouzi, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın