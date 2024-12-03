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Galatasaray - Eyüpspor Maçı Sonundaki Okan Buruk - Berke Özer Tartışması Maç İçinde Başlamış

Galatasaray - Eyüpspor Maçı Sonundaki Okan Buruk - Berke Özer Tartışması Maç İçinde Başlamış

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.12.2024 - 14:04

Galatasaray evinde Eyüpspor'la 2-2 berabere kalarak önemli bir puan kaybına imza attı. Maç sonunda öfkeli olduğu görülen Okan Buruk'un hedefinde Eyüpspor kalecisi Berke Özer vardı. Okan Buruk, Berke Özer'in 8 kez su içtiğini söyledi ve zamandan çaldığını iddia etti. Berke Özer'in de maç sonu aldırmaz bir tavırla 'doğru söylemiş' demesi gündem olmuştu. İkilinin tartışması tribünden çekilen bir görüntüde görüldü ki maç içinde çoktan başlamış.

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Okan Buruk, Eyüpspor'la 2-2 berabere kalınan maçın ardından hakem ve rakip kaleci Berke Özer'i ağır sözlerle eleştirmişti.

Okan Buruk, Eyüpspor'la 2-2 berabere kalınan maçın ardından hakem ve rakip kaleci Berke Özer'i ağır sözlerle eleştirmişti.

Okan Buruk, Berke'nin maç içinde 8 kere su içtiğinden bahsederek zamandan çaldığını iddia etmişti.

Okan Buruk, Berke'nin maç içinde 8 kere su içtiğinden bahsederek zamandan çaldığını iddia etmişti.

Bu açıklama Berke Özer'e sorulduğunda da Berker "doğru söylemiş" demekle yetinmişti.

Bu açıklama Berke Özer'e sorulduğunda da Berker "doğru söylemiş" demekle yetinmişti.

Tribünden çekilen bir görüntü ikilinin arasındaki ilk kıvılcımın maç içinde yaşanan bir pozisyon sebebiyle olduğunu gözler önüne serdi.

Tribünden çekilen bir görüntü ikilinin arasındaki ilk kıvılcımın maç içinde yaşanan bir pozisyon sebebiyle olduğunu gözler önüne serdi.

Görüntülerde Berke'nin sakatlanan takım arkadaşı için topu Galatasaray kulübesine doğru atarak oyun dışında çıkardığı görülüyor. Okan Buruk bu harekete çok sert tepki gösteriyor.

Görüntülerde Berke'nin sakatlanan takım arkadaşı için topu Galatasaray kulübesine doğru atarak oyun dışında çıkardığı görülüyor. Okan Buruk bu harekete çok sert tepki gösteriyor.
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Galatasaray maçı vlogları yapan Erdem Söylemez bu anları ekrana bu şekilde taşıdı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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