Galatasaray - Eyüpspor Maçı Sonundaki Okan Buruk - Berke Özer Tartışması Maç İçinde Başlamış

Galatasaray evinde Eyüpspor'la 2-2 berabere kalarak önemli bir puan kaybına imza attı. Maç sonunda öfkeli olduğu görülen Okan Buruk'un hedefinde Eyüpspor kalecisi Berke Özer vardı. Okan Buruk, Berke Özer'in 8 kez su içtiğini söyledi ve zamandan çaldığını iddia etti. Berke Özer'in de maç sonu aldırmaz bir tavırla 'doğru söylemiş' demesi gündem olmuştu. İkilinin tartışması tribünden çekilen bir görüntüde görüldü ki maç içinde çoktan başlamış.