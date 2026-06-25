Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a Özel Park Tahsis Edilecek İddiasına Yalanlama Geldi
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Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi için hazırlıklar devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sabah koşusu için özel park tahsis edileceği iddia edilmişti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Macron’a özel park tahsis edileceği yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.
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NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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