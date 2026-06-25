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Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a Özel Park Tahsis Edilecek İddiasına Yalanlama Geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a Özel Park Tahsis Edilecek İddiasına Yalanlama Geldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.06.2026 - 19:03
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Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi için hazırlıklar devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sabah koşusu için özel park tahsis edileceği iddia edilmişti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Macron’a özel park tahsis edileceği yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

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NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek.

NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek.

Dünya liderlerinin katılacağı zirve için kent genelinde çalışmalar yapılırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sabah sporu için Ankara’daki bazı parkların vatandaşların kullanımına kapatılacağı iddia edilmişti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, ‘NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sabah yürüyüşü için Ankara’daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı’nın halka kapatılacağı’ yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi doğrultusunda alınan güvenlik tedbirleri arasında, söz konusu parkların Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yürüyüşü gerekçesiyle halka kapatılmasına yönelik hiçbir karar ya da uygulama bulunmamaktadır.

Zirve öncesinde kamuoyunu yanıltmayı, günlük hayatın akışını aksatacak asılsız korkular yaymayı ve manipülatif bir algı oluşturmayı amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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