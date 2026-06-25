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İsveçli Bakanın 3 Aylık Bebeğiyle AB Zirvesine Katılması İlgi Çekti

İsveçli Bakanın 3 Aylık Bebeğiyle AB Zirvesine Katılması İlgi Çekti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.06.2026 - 18:25
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İsveç İklim Bakanı Romina Pourmokhtari, Lüksemburg'da düzenlenen AB Konseyi toplantısına 3 aylık bebeğiyle birlikte katıldı. Bakan Pourmokhtari, ebeveyn izni politikalarının faydalarına dikkat çekmek amacıyla oğlu Adam'ı Lüksemburg'daki AB Konseyi toplantısına getirdiğini açıkladı.

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Avrupa Birliği Çevre Konseyi toplantısı bu yıl Lüksemburg'da düzenlendi.

Avrupa Birliği Çevre Konseyi toplantısı bu yıl Lüksemburg'da düzenlendi.

NTV’de yer alan habere göre, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin bakanları, bugün iklim değişikliği politikalarını görüşmek üzere bir araya geldikleri uzun müzakere masasında sürpriz bir katılımcıyla karşılaştı.

İsveç İklim Bakanı Romina Pourmokhtari, toplantıya 3 aylık oğlu Adam ile katıldı.

İsveç İklim Bakanı Romina Pourmokhtari, kadınların iş hayatı ile aile sorumlulukları arasında seçim yapmak zorunda kalmamasını sağlayan ebeveyn izni politikalarının faydalarına dikkat çekmek amacıyla oğlu Adam'ı Lüksemburg'daki AB Konseyi toplantısına getirdi.

Pourmokhtari, Reuters'a yaptığı açıklamada, 'Bu seçimi yapmak zorunda kalmamanın bir örneğini göstermek istedim. Bu durum elbette yanınızda gelebilecek, dinozor olmayan, oldukça modern ve buna hazır bir partnerinizin olmasını da gerektiriyor.' dedi.

Bir AB Konseyi yetkilisi, kurumun bilgisi dâhilinde ilk kez bir bebeğin AB bakanlar toplantısına katıldığını doğruladı.

2022 yılında göreve geldiğinde İsveç tarihinin en genç bakanı unvanını alan 30 yaşındaki Pourmokhtari, ebeveyn izninden yeni döndü.

Eşi ise İsveç'te eylülde yapılacak seçimlere kadar izinde bulunuyor ve Adam'ın bakımı için kendisiyle birlikte Lüksemburg'a seyahat etti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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