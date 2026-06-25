AYT İçin Gittiği Okula Alınmayan Aday Görevlilere Tepki Gösterdi

Rümeysa İşçi, erkenden yola çıktıklarını ancak trafiğe takıldıklarını bildirdi ve “Bir yıllık emeğim boşa gitti, tüm emeklerim birkaç saniyeyle çöp oldu. Oradaki ÖSYM görevlisinin kendi çocuğu olsaydı aynısını yapabilecek miydi? Onu o şekilde bırakmaya içi elverecek miydi?” dedi.

Olayın etkisini hala atlatamadığını dile getiren Rümeysa İşçi, şunları söyledi:

“Sabah erkenden yola çıkmamıza rağmen trafik yoğunluğundan son bir dakika kala okulun önündeydik. Yetişmiştim ve iki kapı da açıktı. Görevliler benim geldiğimi görünce kapıyı yüzüme kapattılar. Orada kendi aralarında çelişki içerisinde alsak mı almasak mı diye konuştular. Ondan sonra beni almadılar. Benim hala saniyelerim vardı ama buna rağmen beni almadılar. Oradaki velilerin 'Bu kız zamanında geldi, alın' demesine rağmen beni almadılar. Sınava giremedim”