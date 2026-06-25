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AYT İçin Gittiği Okula Alınmayan Aday Görevlilere Tepki Gösterdi

AYT İçin Gittiği Okula Alınmayan Aday Görevlilere Tepki Gösterdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.06.2026 - 16:54
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Osmaniye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) katılmak için sınavın yapıldığı okula son saniyelerde ulaşan ancak geç kaldığı söylenerek kapıdan çevrilen 18 yaşındaki Rümeysa İşçi, sınav günü yaşadığı mağduriyeti anlattı.

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"Ya kendi çocuğu olsaydı?"

"Ya kendi çocuğu olsaydı?"

Rümeysa İşçi, erkenden yola çıktıklarını ancak trafiğe takıldıklarını bildirdi ve “Bir yıllık emeğim boşa gitti, tüm emeklerim birkaç saniyeyle çöp oldu. Oradaki ÖSYM görevlisinin kendi çocuğu olsaydı aynısını yapabilecek miydi? Onu o şekilde bırakmaya içi elverecek miydi?” dedi.

Olayın etkisini hala atlatamadığını dile getiren Rümeysa İşçi, şunları söyledi:

“Sabah erkenden yola çıkmamıza rağmen trafik yoğunluğundan son bir dakika kala okulun önündeydik. Yetişmiştim ve iki kapı da açıktı. Görevliler benim geldiğimi görünce kapıyı yüzüme kapattılar. Orada kendi aralarında çelişki içerisinde alsak mı almasak mı diye konuştular. Ondan sonra beni almadılar. Benim hala saniyelerim vardı ama buna rağmen beni almadılar. Oradaki velilerin 'Bu kız zamanında geldi, alın' demesine rağmen beni almadılar. Sınava giremedim”

Anne Nazife İşçi ise şunları söyledi:

“Veliler bahçede sohbet ediyorlardı. Her iki kapı da açıktı. Kapılar açık olduğu halde bizi görüp kaçtılar ve bütün veliler hala içerideydi. Biz giremedik. Giremediğimiz için mağduruz. Kızım kendince çok çalışmıştı. Hiçbir özel eğitim almamıştı. Hastanede staj görüyordu. Staj sonrası kütüphaneye gidip orada ders çalışıyordu. Bazen kütüphaneden gece yarıları geliyordu. Tek hayali bu sene kazanıp hemşire olabilmekti. Hemşireliği çok istiyordu. Bir an önce derslerinde başarılı olup, sınava girip, hemşirelik istiyordu. Çünkü bizim beklemek gibi kalmak gibi bir alternatifimiz yoktu. Çalışkan bir öğrenciydi, çalışıyordu. Azimliydi ama böyle bir durumla karşılaşacağımızı hiç bilememiştik. Bu duruma maruz kaldık. Neye uğradığımızı bilemedik. Yapılan hareket hiç hoş değildi. Söylenecek bir kelime bulamıyorum. Bizim bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz.”

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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