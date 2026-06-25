3 Belediye Başkanı Daha Partisinden İstifa Ederek AKP’ye Katıldı
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CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve İYİ Parti Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bugün düzenlenen toplantıda AKP’ye katıldı. Belediye başkanlarına parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
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AKP Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı düzenlendi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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