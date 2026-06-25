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3 Belediye Başkanı Daha Partisinden İstifa Ederek AKP’ye Katıldı

3 Belediye Başkanı Daha Partisinden İstifa Ederek AKP’ye Katıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.06.2026 - 16:11
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CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve İYİ Parti Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bugün düzenlenen toplantıda AKP’ye katıldı. Belediye başkanlarına parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

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AKP Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı düzenlendi.

AKP Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı düzenlendi.

Erdoğan törende yaptığı konuşmada, “Aramıza yeni katılan başkanlarımızı bağrımıza basacağız. Hoş geldiniz diyoruz.” dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından ilk olarak Rasim Arı’nın rozeti takıldı. Ardından Mesut Özarslan’ın rozeti takıldı. Özarslan, rozet almak için çıktığı kürsüde Erdoğan’ın elini öptü.

Son olarak Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da kürsüye çıkarak rozetini taktı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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