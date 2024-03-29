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Fotoğrafları Çok Konuşuldu: Performanslarıyla Sezona Damga Vuran Barış Alper Yılmaz ve İsmail Yüksek İtalya'da

Fotoğrafları Çok Konuşuldu: Performanslarıyla Sezona Damga Vuran Barış Alper Yılmaz ve İsmail Yüksek İtalya'da

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
29.03.2024 - 10:40

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başarılı isimleri Barış Alper Yılmaz ve İsmail Yüksek milli maçların ardından İtalya'da tatile çıktı. Birbirlerinin fotoğraflarını çeken ikili, futbolseverlerin diline düştü.

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A Milli Takım, bu yaz düzenlenecek olan EURO 2024 öncesinde hazırlık maçında Macaristan'ın ardından Avusturya ile karşı karşıya geldi.

A Milli Takım, bu yaz düzenlenecek olan EURO 2024 öncesinde hazırlık maçında Macaristan'ın ardından Avusturya ile karşı karşıya geldi.

Milliler, 1-0'lık Macaristan yenilgisinin ardından Avusturya'da deplasmanından da 6-1'lik şok bir mağlubiyetle ayrıldı.

Milliler, 1-0'lık Macaristan yenilgisinin ardından Avusturya'da deplasmanından da 6-1'lik şok bir mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sezon kulüplerindeki performanslarıyla öne çıkan Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Fenerbahçeli İsmail Yüksek, milli mesainin ardından beraber İtalya'ya tatile gitti.

Bu sezon kulüplerindeki performanslarıyla öne çıkan Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Fenerbahçeli İsmail Yüksek, milli mesainin ardından beraber İtalya'ya tatile gitti.

Birbirlerinin fotoğraflarını çeken ikili, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Birbirlerinin fotoğraflarını çeken ikili, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Fotoğraflar, sosyal medyada çok konuşuldu 👇

Fotoğraflar, sosyal medyada çok konuşuldu 👇
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