Fotoğrafları Çok Konuşuldu: Performanslarıyla Sezona Damga Vuran Barış Alper Yılmaz ve İsmail Yüksek İtalya'da
Fotoğrafları Çok Konuşuldu: Performanslarıyla Sezona Damga Vuran Barış Alper Yılmaz ve İsmail Yüksek İtalya'da
İçeriğin Devamı Aşağıda
A Milli Takım, bu yaz düzenlenecek olan EURO 2024 öncesinde hazırlık maçında Macaristan'ın ardından Avusturya ile karşı karşıya geldi.
Milliler, 1-0'lık Macaristan yenilgisinin ardından Avusturya'da deplasmanından da 6-1'lik şok bir mağlubiyetle ayrıldı.
Bu sezon kulüplerindeki performanslarıyla öne çıkan Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Fenerbahçeli İsmail Yüksek, milli mesainin ardından beraber İtalya'ya tatile gitti.
Birbirlerinin fotoğraflarını çeken ikili, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Fotoğraflar, sosyal medyada çok konuşuldu 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda