Fitness’ta En Çok Yapılan Hatalardan Biri: Kaloriyi Her Şey Sanmak

Çünkü vücut bir hesap makinesi değil. Sen sadece aldığın ve yaktığın kaloriden ibaret değilsin. Sen hormonal, sinirsel ve biyolojik bir sistemsin.

Aynı kaloriyi alan iki insan düşün. Biri iyi uyuyor, stres seviyesi düşük. Diğeri uykusuz ve stres altında. Sonuçları aynı olur mu? Olmaz.

Çünkü işin içinde hormonlar var. Kortizol yükseldiğinde yağ yakımı zorlaşır. İnsülin dengesi bozulduğunda vücut depolamaya yönelir. Açlık ve tokluk hormonları şaştığında kontrol kaybolur.

Bir de uyku meselesi var. Günde 5 saat uyuyup diyet yaptığını düşünen biriyle, 7-8 saat uyuyan biri aynı sonucu alamaz. Uyku eksikliği hem yağ yakımını düşürür hem de seni daha çok yemeye iter.