article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Fitness’ta En Çok Yapılan Hatalardan Biri: Kaloriyi Her Şey Sanmak

Mehmet Ali Deniz
20.04.2026 - 15:50

“Az yiyorum ama kilo veremiyorum.”

Bu cümleyi hayatında en az bir kez kurduysan, yalnız değilsin. Ama sana kötü bir haberim var: Sorun sandığın yerde değil.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fitness dünyasında yıllardır tekrar edilen bir gerçek var: “Kalori açığı oluştur, kilo ver.” Doğru… ama eksik.

Çünkü vücut bir hesap makinesi değil. Sen sadece aldığın ve yaktığın kaloriden ibaret değilsin. Sen hormonal, sinirsel ve biyolojik bir sistemsin.

Aynı kaloriyi alan iki insan düşün. Biri iyi uyuyor, stres seviyesi düşük. Diğeri uykusuz ve stres altında. Sonuçları aynı olur mu? Olmaz.

Çünkü işin içinde hormonlar var. Kortizol yükseldiğinde yağ yakımı zorlaşır. İnsülin dengesi bozulduğunda vücut depolamaya yönelir. Açlık ve tokluk hormonları şaştığında kontrol kaybolur.

Bir de uyku meselesi var. Günde 5 saat uyuyup diyet yaptığını düşünen biriyle, 7-8 saat uyuyan biri aynı sonucu alamaz. Uyku eksikliği hem yağ yakımını düşürür hem de seni daha çok yemeye iter.

Ve kimsenin konuşmak istemediği bir gerçek daha var: Herkes aynı metabolizma ile doğmuyor.

Kimisi daha hızlı yağ yakar, kimisi daha kolay depolar. Yani evet, genetik bir faktördür. Ama genetik sonucu belirlemez, sadece başlangıç noktasını belirler.

Bu yüzden “az yiyorum ama kilo veremiyorum” cümlesi çoğu zaman sadece kaloriyle açıklanamaz. Bazen sorun, sistemin kendisidir.

Gerçek şu: Kalori önemlidir ama tek başına yeterli değildir.

Eğer değişmek istiyorsan sadece ne yediğine değil, nasıl yaşadığına bakmalısın.

Çünkü sorun çoğu zaman tabağında değil, hayat tarzındadır.

Instagram

Facebook

X

Linkedln

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Mehmet Ali Deniz
Mehmet Ali Deniz
yazio
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam