Final Yapan Dizilerin Ardından Hangi Gün Hangi Dizi Var?

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
14.04.2026 - 11:19

Televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin haftalık düzeni değişmeye devam ediyor. Doktor Başka Hayatta dizisinin final yapmasıyla birlikte takvimde güncelleme yaşandı. İzleyiciler hangi gün hangi dizinin yayınlandığını yeniden takip etmeye başladı. Gelin detaylara birlikte bakalım…

Doktor Başka Hayatta dizisinin final yapmasının ardından haftalık yayın akışında değişiklik yaşandı.

Sıla Türkoğlu ve İbrahim Çelikkol’un başrolü paylaştığı dizi düşük reytingler sonucu finale karar verdiğini açıklamıştı. Geçtiğimiz pazar akşamı yayınlanan yeni bölüm dizinin son bölümü olarak sayıldı ve final bölümü çekmeden ekrana veda etti.

Peki ya güncel olarak hangi gün hangi dizi var?

TRT 1 ekranlarında pazartesi günü Cennetin Çocukları izleyiciyle buluşuyor. Salı akşamları ise Mehmed Fetihler Sultanı yayınlanıyor. Cuma günü Taşacak Bu Deniz ekrana geliyor. Cumartesi akşamları Gönül Dağı izleyici karşısına çıkıyor. Pazar günü ise Teşkilat yayınlanmaya devam ediyor. 

ATV tarafında salı günü A.B.İ. dizisi yer alıyor. Çarşamba akşamı da Kuruluş Orhan izleyiciyle buluşuyor. 

Show TV’de pazartesi günü Delikanlı dizisi ekrana geliyor. Cuma günü ise Kızılcık Şerbeti yayınlanıyor. 

Star TV’de perşembe akşamları Sevdiğim Sensin izleyici karşısına çıkıyor. Pazar günü ise Çirkin dizisi yer alıyor. 

NOW ekranlarında salı günü Kıskanmak yayınlanıyor. Çarşamba akşamı Yeraltı dizisi ekrana geliyor. Perşembe günü ise Halef dizisi izleyiciyle buluşuyor. 

Kanal D’de pazartesi günü Uzak Şehir yayınlanıyor. Çarşamba akşamı Eşref Rüya izleyiciyle buluşuyor. Cuma günü Arka Sokaklar ekrana geliyor. Cumartesi günü ise Güller ve Günahlar yayınlanıyor.

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
