Arka Sokaklar’la Tanınan Ünlü Güzel Yıllar Sonra Projelere Dönüyor!

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
14.04.2026 - 09:25

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Gamze Özçelik yeniden setlere dönüyor. TRT tabii için hazırlanan yapımda yer alacağı açıklandı. Özçelik’in üstleneceği karakter de netleşti. Yıllardır farklı alanlarda çalışmalar yapan oyuncu, bu kez bir diziyle izleyici karşısına çıkacak. Gelin detaylara geçelim…

Reklam

Operasyon Alesta dizisi, TRT’nin dijital platformu tabii için hazırlanan yeni projeler arasında.

Üs Yapım tarafından hayata geçirilen yapım, Süreyya Yaşar Önal imzası taşıyor. Dizinin yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut üstleniyor. Senaryo ise Onur Böber tarafından yazılıyor. Proje, Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın desteğiyle çekilecek. 

Kadroda Cem Bender, Onur Seyit Yaran, Fırat Çelik, Aslıhan Güner, Ersin Arıcı, Mehmet Bozdoğan, Meltem Akçöl, Aras Şenol, Feriha Eyüboğlu ve Kayhan Açıkgöz yer alıyor.

Gamze Özçelik de kadroya dahil oldu.

Oyuncu, dizinin kadrosuna sonradan dahil olan isimler arasında yer aldı. Özçelik, yapımda Zeynep karakterine hayat verecek. Zeynep, Afrika’da görev yapan bir Türk mühendis olarak hikayede yer alacak. 

Oyuncunun projedeki performansı merak konusu oldu. Uzun bir aradan sonra setlere dönen Özçelik’in yeni projeyle anlaşması hayranlarını sevindirdi.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
