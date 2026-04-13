Kimler Geldi Kimler Geçti, Mezarlık ve Zeytin Ağacı Dizilerinin Yayın Tarihleri Açıklandı

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin üçüncü sezonu 8 Mayıs tarihinde izleyiciyle buluşacak. Dizinin yeni sezonu için geri sayım başladı. İzleyiciler, hikayenin nasıl devam edeceğini merak ediyor.

Bir diğer yapım olan Zeytin Ağacı için de tarih netleşti. Dizinin üçüncü sezonu 24 Haziran’da yayınlanacak. Bu sezonun da önceki bölümler gibi ilgi görmesi bekleniyor.

Netflix’in dikkat çeken yapımlarından Mezarlık için de yeni sezon tarihi açıklandı. Mezarlık dizisinin üçüncü sezonu 28 Ağustos’ta izleyici karşısına çıkacak.