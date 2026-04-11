Euphoria Yeni Sezonuyla Breaking Bad Havası Verdi: İlk Görüntüler Konuşuluyor

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
11.04.2026 - 15:30

Euphoria dizisi, yeni sezonu öncesi paylaşılan görüntülerle gündeme geldi. HBO Max’in yayınladığı 5 dakikalık ilk sahneler izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Dizinin tonundaki değişim dikkat çekerken sosyal medyada yorumlar yapıldı. Zendaya’nın canlandırdığı karakter üzerinden ilerleyen hikayede farklı bir atmosfer hissedildi. Özellikle Breaking Bad benzetmesi öne çıktı.

HBO, Euphoria’nın merakla beklenen üçüncü sezonundan ilk görüntüleri izleyiciyle paylaştı.

Yayınlanan 5 dakikalık kesit, dizinin yeni sezondaki atmosferine dair önemli ipuçları verdi. Zendaya’nın hayat verdiği Rue karakteri, bu kez farklı bir ortamda izleyici karşısına çıktı. Çöl manzarasında ilerleyen sahneler dizinin tonunun değiştiğini gösterdi.

Bir kullanıcı “Euphoria’dan Breaking Bad’e hızlı bir geçiş oldu” diyerek dikkat çekti.

Bir başka izleyici ise “Bu artık Breaking Bad mi oldu?” sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi. Zendaya, daha önce verdiği bir röportajda bu değişime değinmişti. Oyuncu “Bu önemli çünkü insan lise dramasıyla ancak bir yere kadar başa çıkabilir” sözleriyle yeni yönü açıklamıştı. 

Kadroda Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Jacob Elordi ve Alexa Demie gibi isimler de yer almaya devam ediyor. Yeni sezon, izleyiciler arasında şimdiden ikiye bölünmüş durumda. 3. sezon 12 Nisan Pazar günü yayınlanacak.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
