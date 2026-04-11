Euphoria Yeni Sezonuyla Breaking Bad Havası Verdi: İlk Görüntüler Konuşuluyor

Bir başka izleyici ise “Bu artık Breaking Bad mi oldu?” sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi. Zendaya, daha önce verdiği bir röportajda bu değişime değinmişti. Oyuncu “Bu önemli çünkü insan lise dramasıyla ancak bir yere kadar başa çıkabilir” sözleriyle yeni yönü açıklamıştı.

Kadroda Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Jacob Elordi ve Alexa Demie gibi isimler de yer almaya devam ediyor. Yeni sezon, izleyiciler arasında şimdiden ikiye bölünmüş durumda. 3. sezon 12 Nisan Pazar günü yayınlanacak.