Gişe Rekoru Kırmıştı! “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” Filmiyle İlgili Şaşırtan Gelişme

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, Türk spor tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Naim Süleymanoğlu’nun hayatını konu alan ve 2019 yılında vizyona giren biyografi türündeki yapımlardan biri olarak büyük ses getirmişti.

Henüz 15 yaşındayken dünya rekoru kıran, ardından olimpiyatlarda üç altın madalya kazanarak adını tarihe yazdıran Naim Süleymanoğlu’nun hem spor kariyeri hem de Bulgaristan’daki Türk azınlığa yönelik baskılara karşı verdiği mücadele filmde etkileyici bir şekilde anlatılmıştı.

Gişede de ciddi bir başarı yakalayan yapım, son yılların en dikkat çeken Türk biyografi filmleri arasında gösteriliyordu.