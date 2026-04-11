Gişe Rekoru Kırmıştı! “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” Filmiyle İlgili Şaşırtan Gelişme

Gişe Rekoru Kırmıştı! “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” Filmiyle İlgili Şaşırtan Gelişme

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.04.2026 - 21:26 Son Güncelleme: 11.04.2026 - 21:27

Bir döneme damga vuran ve izleyen herkesi derinden etkileyen Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gişede yakaladığı başarıyla uzun süre konuşulan yapım, bu kez bambaşka bir nedenle gündemde. Filmin telif haklarının icra yoluyla satışa çıkarılması, sinema dünyasında büyük şaşkınlık yarattı.

Bir efsanenin hayatı beyaz perdeye taşınmıştı

Bir efsanenin hayatı beyaz perdeye taşınmıştı

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, Türk spor tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Naim Süleymanoğlu’nun hayatını konu alan ve 2019 yılında vizyona giren biyografi türündeki yapımlardan biri olarak büyük ses getirmişti.

Henüz 15 yaşındayken dünya rekoru kıran, ardından olimpiyatlarda üç altın madalya kazanarak adını tarihe yazdıran Naim Süleymanoğlu’nun hem spor kariyeri hem de Bulgaristan’daki Türk azınlığa yönelik baskılara karşı verdiği mücadele filmde etkileyici bir şekilde anlatılmıştı.

Gişede de ciddi bir başarı yakalayan yapım, son yılların en dikkat çeken Türk biyografi filmleri arasında gösteriliyordu.

Telif hakları icradan satışta: 21 milyon TL’lik açık artırma

Telif hakları icradan satışta: 21 milyon TL’lik açık artırma

Sözcü'nün haberine göre, filmle ilgili şaşırtan bir gelişme yaşandı. Yapımcı şirketin borçları nedeniyle “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminin tüm telif ve mali hakları icra yoluyla satışa çıkarıldı. 

İstanbul Anadolu 1. Banka Alacakları İcra Dairesi tarafından yürütülen süreçte:

  • Filmin muhammen bedeli 21 milyon TL olarak belirlendi

  • İlk açık artırma tarihi 5 Mayıs 2026 olarak açıklandı 

Bu satışın arkasındaki neden ise yapımcı Mustafa Uslu’nun yaşadığı finansal sıkıntılar. Özellikle “Neşet Ertaş” filmiyle ilgili yaşanan hukuki süreçler sonrası şirketin ekonomik olarak zor duruma düştüğü ve bu nedenle filmin haklarının satışa çıkarıldığı iddia edildi.

ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın