Filenin Sultanları'nın Yıldızı Melissa Vargas'ın Annesiyle Benzerliği Şaşkınlık Yarattı
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Filenin Sultanları'nın ve dünya voleybolunun en etkili isimlerinden Melissa Vargas başarıları ve skorerliği kadar sempatikliğiyle de voleybolseverlerin dikkatini çekiyor. Küba doğumlu olsa da kendisini Malatyalı gibi hisseden milli voleybolcu sık sık özel hayatıyla da konuşuluyor. Aile yaşamı da merak ediliyor.
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Vargas'ın annesi Oristela Abreu 2024 yılında kızını izlemek için Türkiye'ye gelmişti.
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Melissa Vargas'ın küçüklük fotoğraflarını yayınlamasıyla ikilinin benzerliği dikkat çekti.
Yüz hatları birebir aynı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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