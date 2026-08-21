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Filenin Sultanları'nın Yıldızı Melissa Vargas'ın Annesiyle Benzerliği Şaşkınlık Yarattı

Filenin Sultanları'nın Yıldızı Melissa Vargas'ın Annesiyle Benzerliği Şaşkınlık Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.08.2026 - 16:24
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Filenin Sultanları'nın ve dünya voleybolunun en etkili isimlerinden Melissa Vargas başarıları ve skorerliği kadar sempatikliğiyle de voleybolseverlerin dikkatini çekiyor. Küba doğumlu olsa da kendisini Malatyalı gibi hisseden milli voleybolcu sık sık özel hayatıyla da konuşuluyor. Aile yaşamı da merak ediliyor.

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Vargas'ın annesi Oristela Abreu 2024 yılında kızını izlemek için Türkiye'ye gelmişti.

Vargas'ın annesi Oristela Abreu 2024 yılında kızını izlemek için Türkiye'ye gelmişti.

Fenerbahçe'nin maçını canlı takip eden anne Vargas'a seyirciler de sevgi gösterisinde bulunmuştu. Ancak anne Vargas'ın gençlik fotoğrafları voleybolseverleri olumlu anlamda şaşırttı.

Melissa Vargas'ın küçüklük fotoğraflarını yayınlamasıyla ikilinin benzerliği dikkat çekti.

Melissa Vargas'ın küçüklük fotoğraflarını yayınlamasıyla ikilinin benzerliği dikkat çekti.

Yüz hatları birebir aynı.

Yüz hatları birebir aynı.

Eski bir karede küçük Melissa’yı kucağında tutan anne ile bugünkü Melissa’nın yan yana durduğu fotoğraf, “Annesine ne kadar da benziyor!”, “Kendi klonunu doğurmuş” gibi yorumlarla paylaşıldı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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