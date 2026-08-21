Filenin Sultanları'nın Yıldızı Melissa Vargas'ın Annesiyle Benzerliği Şaşkınlık Yarattı

Filenin Sultanları'nın ve dünya voleybolunun en etkili isimlerinden Melissa Vargas başarıları ve skorerliği kadar sempatikliğiyle de voleybolseverlerin dikkatini çekiyor. Küba doğumlu olsa da kendisini Malatyalı gibi hisseden milli voleybolcu sık sık özel hayatıyla da konuşuluyor. Aile yaşamı da merak ediliyor.