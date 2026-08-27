Filenin Sultanları'nın Genç Oyuncusu Saliha Şahin Güzelliğiyle Herkesi Büyüledi!
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5 Kasım 1998'de Ankara'da dünyaya gelen Saliha Şahin, Filenin Sultanları'ndaki performansı ve güzelliğiyle çok konuşuluyor. Kardeşi Elif Şahin'le birlikte forma giyen başarılı smaçör, güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu.
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Filenin Sultanları'nda forma giyen Saliha Şahin, başarısının yanı sıra güzelliğiyle de izleyenleri etki altına almayı başarıyor.
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Milli takım serüveni oldukça erken yaşta başlayan Saliha Şahin, altyapı milli takımlarında U20 Dünya Şampiyonası'nda dördüncülük ve U23 Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşamıştı.
Saliha Şahin'in voleyboldaki başarısı kadar güzelliği de dikkat çekiyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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