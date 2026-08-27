article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Filenin Sultanları'nın Genç Oyuncusu Saliha Şahin Güzelliğiyle Herkesi Büyüledi!

Filenin Sultanları'nın Genç Oyuncusu Saliha Şahin Güzelliğiyle Herkesi Büyüledi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.08.2026 - 12:22
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

5 Kasım 1998'de Ankara'da dünyaya gelen Saliha Şahin, Filenin Sultanları'ndaki performansı ve güzelliğiyle çok konuşuluyor. Kardeşi Elif Şahin'le birlikte forma giyen başarılı smaçör, güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Filenin Sultanları'nda forma giyen Saliha Şahin, başarısının yanı sıra güzelliğiyle de izleyenleri etki altına almayı başarıyor.

Filenin Sultanları'nda forma giyen Saliha Şahin, başarısının yanı sıra güzelliğiyle de izleyenleri etki altına almayı başarıyor.

Elif Şahin'in kardeşi Saliha Şahin kimdir sorusu son günlerin en çok merak  edilen konularından biri haline geldi. CEV Avrupa Şampiyonası'nda milli takım formasını giyen Saliha Şahin, voleybola Ankara'daki Karayolları altyapısında başlayan Saliha Şahin, 2018'de Eczacıbaşı Dynavit bünyesine katılarak kariyerinde önemli bir sıçrama yapmıştı. Eczacıbaşı'nda geçirdiği yıllarda Şampiyonlar Kupası ve 2021-22 CEV Kupası başta olmak üzere önemli başarılar yaşayan Şahin, 2023-24 sezonunda Polonya'nın Chemik Police takımında forma giymişti. Ardından Türkiye'ye dönerek Beşiktaş kadrosuna dahil oldu. 2025-26 sezonunda ise Ankara temsilcisi Zeren Spor ile yoluna devam etmişti. 2026-2027 sezonunda ise ünlü sporcu Fenerbahçe Medicana'da forma giyecek.

Milli takım serüveni oldukça erken yaşta başlayan Saliha Şahin, altyapı milli takımlarında U20 Dünya Şampiyonası'nda dördüncülük ve U23 Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşamıştı.

Milli takım serüveni oldukça erken yaşta başlayan Saliha Şahin, altyapı milli takımlarında U20 Dünya Şampiyonası'nda dördüncülük ve U23 Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşamıştı.

Ünlü sporcu, A Milli Takım seviyesinde ise 2018'den itibaren kadroda yer almaya başladı. Şahin'in kariyerindeki en önemli milli takım başarılarından biri 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi şampiyonluğu oldu. Türkiye'nin tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştığı turnuvada Saliha da kadroda yer aldı. Şimdilerde ise Filenin Sultanları'yla birlikte CEV Avrupa Kupası'nda milli formayı giyiyor. 2001 doğumlu ve milli takımda pasör olarak görev yapan Elif Şahin'in kardeşi olan Saliha, ablasıyla birlikte forma giyme şansına erişiyor.

Saliha Şahin'in voleyboldaki başarısı kadar güzelliği de dikkat çekiyor.

Saliha Şahin'in voleyboldaki başarısı kadar güzelliği de dikkat çekiyor.

Sosyal medyada sık sık konuşulan güzel sporcu gündemden bir an olsun düşmüyor.

twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
6
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın