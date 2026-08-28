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Fethiye'deki Orman Yangını Yerleşim Yerlerini Tehdit Etmeye Başladı

Fethiye'deki Orman Yangını Yerleşim Yerlerini Tehdit Etmeye Başladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.08.2026 - 22:22
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Orman Genel Müdürlüğü, Muğla’nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.

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Tedbir amaçlı tahliyeler başladı.

Tedbir amaçlı tahliyeler başladı.

Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Karagedik Mahallesi’nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve orman ekipleri yönlendirildi.

Yerleşim alanlarına yakın bölgede etkili olan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, alevlerin tehdit ettiği bölgelerde bulunan bazı vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

Öte yandan Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde de bir yakıt tankerindeki patlama nedeniyle yangın meydana geldi. Orman Genel Müdürlüğü, iki yangının da ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

Yangına müdahale sürüyor ancak yangın yerleşim bölgelerini tehdit etmeye başladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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