Fethiye'deki Orman Yangını Yerleşim Yerlerini Tehdit Etmeye Başladı

Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Karagedik Mahallesi’nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve orman ekipleri yönlendirildi.

Yerleşim alanlarına yakın bölgede etkili olan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, alevlerin tehdit ettiği bölgelerde bulunan bazı vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

Öte yandan Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde de bir yakıt tankerindeki patlama nedeniyle yangın meydana geldi. Orman Genel Müdürlüğü, iki yangının da ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.