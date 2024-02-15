Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ferdi Kadıoğlu'nun Ayrılacağı Tarihi Açıklamasıyla Eleştirilerin Odağı Oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Halk Tv'de canlı yayın konuğu olduğu programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ferdi Kadıoğlu hakkında konuşan Ali Koç, yıldız futbolcunun ayrılacağına ima ederek Fenerbahçeli taraftarları üzdü. Ayrıntılara birlikte bakalım.