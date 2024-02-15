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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ferdi Kadıoğlu'nun Ayrılacağı Tarihi Açıklamasıyla Eleştirilerin Odağı Oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ferdi Kadıoğlu'nun Ayrılacağı Tarihi Açıklamasıyla Eleştirilerin Odağı Oldu

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 12:47

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Halk Tv'de canlı yayın konuğu olduğu programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ferdi Kadıoğlu hakkında konuşan Ali Koç, yıldız futbolcunun ayrılacağına ima ederek Fenerbahçeli taraftarları üzdü. Ayrıntılara birlikte bakalım.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün Halk Tv ekranlarında yayınlanan Yeni Bir Sabah programının konuğu oldu. Ali Koç, Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün Halk Tv ekranlarında yayınlanan Yeni Bir Sabah programının konuğu oldu. Ali Koç, Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi açıkladı.

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Fenerbahçe'nin en yetenekli oyuncularının başında gelen Ferdi Kadıoğlu hakkındaki düşüncelerini söyleyen Ali Koç'un açıklamaları gündeme oturdu.

Fenerbahçe'nin en yetenekli oyuncularının başında gelen Ferdi Kadıoğlu hakkındaki düşüncelerini söyleyen Ali Koç'un açıklamaları gündeme oturdu.

Ali Koç: "Ferdi Kadıoğlu’nun yeni bir hikaye yazma zamanı geldi. Benim düşüncem sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacağı yönünde." diyerek ayrılık sinyali verdi.

Ali Koç: "Ferdi Kadıoğlu’nun yeni bir hikaye yazma zamanı geldi. Benim düşüncem sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacağı yönünde." diyerek ayrılık sinyali verdi.

Gelen tepkiler ise şöyleydi👇

Gelen tepkiler ise şöyleydi👇
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