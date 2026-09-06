article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Favori Konser Görseline Göre Kimin Konserine Gitmelisin?

etiket Favori Konser Görseline Göre Kimin Konserine Gitmelisin?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
06.09.2026 - 22:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sana en yakın gelen konser görselini seç, biz de kimin konserine gitmen gerektiğini söyleyelim.

Keşke her gün konser olsa da gidebilsek!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir konser görseli seç bakalım!

Madonna!

Madonna!
  • Sen bir klasiğin, devasa bir şovun peşindesin. Kostümler, dansçılar ve yılların eskitemediği o ikonik sahne aurası tam sana göre. Madonna konseri senin için sadece bir müzik etkinliği değil de dev bir performans izleme fırsatı.

Charli xcx!

Charli xcx!
  • Senin tarzın yüksek enerji ve durdurulamaz bir tempo! Kulüp atmosferini, neon ışıkları ve sabaha kadar dans etmeyi seviyorsun. Charli xcx konserinde o aradığın terli ve hiperaktif ortamı kesinlikle bulursun. Hazırlan, çok zıplayacaksın.

Pink Pantheress!

Pink Pantheress!
  • Uzun ve yorucu şovlar yerine daha samimi, biraz nostaljik ve tatlı bir hava arıyorsun. 2000'ler esintisi, hızlı beat'ler ve sakin vokaller seni tam kalbinden vuruyor. PinkPantheress konserinde o cool ve rahat ortamı yakalayabilirsin.

Sezen Aksu!

Sezen Aksu!

Senin ilacın olan şey Sezen Aksu konserine gitmek! Sen hem eğlenmeyi hem de hüzünlenmeyi aynı ortamda bile olsa seven birisin. Minik Serçe'nin mükemmel sesi sana ninni gibi gelecek!

The Weeknd!

The Weeknd!
  • Karanlık, sinematik ve devasa prodüksiyonlar ilgini çekiyor. Şarkılara bağırarak eşlik ederken aynı zamanda koca bir görsel hikayenin parçası olmak istiyorsun. The Weeknd'in stadyumları inleten o dramatik şovları tam senin kalemine göre.

Dua Lipa!

Dua Lipa!
  • Senin olayın disko topu, parıltılı kıyafetler ve kusursuz koreografi! Eğlenceyi en yüksek dozda, pop müziğin en pürüzsüz haliyle yaşamak istiyorsun. Dua Lipa konserinde bir an bile durmadan her şarkıda bir yıldız gibi hissedeceksin.

Billie Eilish!

Billie Eilish!
  • Sen daha çok duygu, bas ve yoğun atmosferin peşindesin. Bazen çok sakin bazen de zıplamaktan nefes nefese kalacağın o zıtlıkları seviyorsun. Billie Eilish'in sahnesi içindeki inişli çıkışlı enerjiye çok iyi gelir.

İsmail YK!

İsmail YK!

Biliyoruz, belki de bu sonucu beklemedin ama İsmail YK diye bir gerçek var! Onun şarkılarını yargılayanlar bile hepsini ezbere biliyor. Sen boş ver onları, seni bir İsmail YK konseri paklar!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın