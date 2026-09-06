Favori Konser Görseline Göre Kimin Konserine Gitmelisin?
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Sana en yakın gelen konser görselini seç, biz de kimin konserine gitmen gerektiğini söyleyelim.
Keşke her gün konser olsa da gidebilsek!
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Bir konser görseli seç bakalım!
Madonna!
Charli xcx!
Pink Pantheress!
Sezen Aksu!
The Weeknd!
Dua Lipa!
Billie Eilish!
İsmail YK!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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