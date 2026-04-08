Fatmagül'ün Suçu Ne Nerede İzlenir? Altyazılı İzleme Rehberi

Fatmagül'ün Suçu Ne Nerede İzlenir? Altyazılı İzleme Rehberi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.04.2026 - 13:13

Beren Saat ve Engin Akyürek'in başrollerde yer aldığı, 2010 - 2012 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Fatmagül'ün Suçu Ne unutulmaz diziler arasında yer alıyor. Hem Türkiye'de hem dünyada en çok izlenen dizilerden olan Fatmagül'ün Suçu Ne'yi büyük bir izleyici kitlesine sahip. Fakat izlemek istiyorsanız küçük bir gerçek var: platformlar ülkeye göre değişiyor. 

İşte 2026'da Fatmagül'ün Suçu Ne'yi nerede izleyebileceğinize dair ülke ülke rehber:

Fatmagül'ün Suçu Ne Türkiye’de Nereden İzlenir?

Fatmagül'ün Suçu Ne Türkiye’de Nereden İzlenir?

  • Kanal D İnternet Sitesi: Dizinin tüm bölümleri (1-80) yüksek çözünürlüklü olarak Kanal D'nin resmi web sitesinde ücretsiz olarak yayınlanmaktadır.

  • YouTube: Dizinin resmi kanalı olan Fatmagül'ün Suçu Ne? YouTube kanalında tüm bölümler çalma listesi halinde mevcuttur.

  • Prime Video: Amazon'un dijital platformu Prime Video üzerinden de diziyi takip edebilirsiniz.

  • teve2: Dizi, televizyon kanalı teve2 ekranlarında belirli dönemlerde hafta içi her gün tekrar bölümleriyle yayınlanmaktadır. Yayın saatleri güncel yayın akışına göre değişiklik gösterebilir.

Fatmagül'ün Suçu Ne ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Nerede İzlenir?

Fatmagül'ün Suçu Ne ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Nerede İzlenir?

  • Amazon Prime Video: Dizinin bölümleri Amazon.com (Prime Video USA) üzerinden izlenebilmektedir. Bazı bölgelerde içerik 'What Is Fatmagul's Fault?' ismiyle de yer alabilir.

  • Apple TV: Dizinin İspanyolca dublajlı versiyonu olan '¿Qué culpa tiene Fatmagül?', Apple TV US kütüphanesinde mevcuttur.

  • YouTube: Dizinin resmi kanalı olan 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' üzerindeki tüm bölümlere ABD'den de erişim sağlanabilmektedir.

  • Google Play: Dizi, satın alma veya kiralama seçenekleriyle Google Play Filmler üzerinden de sunulmaktadır.

Fatmagül'ün Suçu Ne İspanya'da Nereden İzlenir?

Fatmagül'ün Suçu Ne İspanya'da Nereden İzlenir?

  • Atresplayer: Orijinal dizi, İspanya'da 'Fatmagül' ismiyle Atresplayer üzerinden izlenebilir. Dizi, İspanya'da Nova kanalında yayınlanmış ve büyük başarı yakalamıştır.

  • Prime Video İspanya: Dizinin bölümlerine İspanya üzerinden Prime Video aracılığıyla da erişilebilmektedir.

  • Netflix İspanya: Dizinin İspanyol uyarlaması olan Alba, 13 bölümden oluşan bir sezon olarak Netflix kütüphanesinde yer almaktadır.

  • YouTube: Dizinin resmi İspanyolca kanalı olan Fatmagül Español üzerinden bölümler ücretsiz olarak takip edilebilir.

Fatmagül'ün Suçu Ne İtalya'da Nereden İzlenir?

Fatmagül'ün Suçu Ne İtalya'da Nereden İzlenir?

  • Amazon Prime Video İtalya: Dizinin bölümlerine İtalya'dan Prime Video üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Dizi genellikle orijinal dilinde veya İngilizce/İspanyolca altyazı seçenekleriyle sunulmaktadır.

  • Netflix İtalya (Alba): Dizinin İspanyol uyarlaması olan Alba, İtalya'daki Netflix kütüphanesinde mevcuttur. Orijinal hikayeye dayanan bu modern uyarlamayı İtalyanca dublaj veya altyazı seçenekleriyle izleyebilirsiniz.

  • YouTube: Dizinin resmi kanalı olan 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' üzerindeki tüm bölümlere İtalya'dan da ücretsiz olarak erişilebilmektedir.

  • Google Play Filmler: Dizi, dijital satın alma veya kiralama yöntemiyle Google Play üzerinden de izlenebilir.

Fatmagül'ün Suçu Ne Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar, Kuveyt, Ürdün, Lübnan, Fas, Cezayir, Tunus, Umman , Bahreyn, Irak, Libya'da Nerede İzlenir?

Fatmagül'ün Suçu Ne Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar, Kuveyt, Ürdün, Lübnan, Fas, Cezayir, Tunus, Umman , Bahreyn, Irak, Libya'da Nerede İzlenir?

  • Shahid: MBC Group'un dijital platformu olan Shahid, dizinin hem Arapça dublajlı hem de orijinal dildeki versiyonuna erişim için en popüler platformdur. Bölge genelinde en yaygın kullanılan servistir.

  • YouTube (Resmi Arapça Kanal): Dizinin resmi Arapça kanalı olan Fatmagül Español & Arabic (veya benzeri resmi Ay Yapım kanalları) üzerinden bölümler ücretsiz ve yasal olarak takip edilebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular
  • Dizi Arapça dublajlı mı yoksa altyazılı mı?

Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde, özellikle Shahid platformunda dizi hem Arapça dublajlı (genellikle Suriye lehçesiyle) hem de Arapça altyazılı seçenekleriyle sunulmaktadır. Bölgedeki televizyon kanallarında (MBC gibi) ise genellikle dublajlı versiyonu yayınlanır.

  • Fatmagül'ün Suçu Ne Netflix'te var mı?

Beren Saat ve Engin Akyürek’in başrolünde olduğu 2010 yapımı Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisinin orijinali Netflix Türkiye kütüphanesinde bulunmamaktadır

  • Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinin İngilizce, Arapça veya İspanyolca adı nedir?

İngilizce: What is Fatmagül's Fault?

Arapça: Mā Dhanb Fāṭima Gūl?

İspanyolca: ¿Qué culpa tiene Fatmagül?

  • Yurt dışındaki platformlar ücretli mi?

Evet, genellikle abonelik gerektirir:

  • Yurt dışından puhutv veya GAİN üzerinden izleyebilir miyim?

Lisans kısıtlamaları nedeniyle bu platformlar Türkiye dışındaki bazı ülkelerde erişime kapalı olabilir. Yurt dışındaki izleyiciler genellikle YouTube veya yerel yayıncıları (Univision, Mediaset vb.) tercih etmektedir.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
