Fatih Portakal'ın Olay Anlaşmasından Survivor Ogeday'ın İtirafına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Fatih Portakal'ın Olay Anlaşmasından Survivor Ogeday'ın İtirafına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
21 Haziran Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Müge Anlı'nın programında günlerdir Kahramanmaraş'ta yaşanan kıyma makinesi cinayeti iddiaları konuşuluyor. Henüz bu davada kesin bir sonuca ulaşılamamışken Güllü Çolak'ı arayan Mehmet Taşpınar'a tehditten şantaja kadar pek çok suç yöneltildi. Detaylar içerikte!
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En çok izlenen ana haber sunucu olan Fatih Portakal’ın, yeni sezonda da Sözcü TV’de devam edip etmeyeceği merakla beklenirken sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Survivor All Star 2024 şampiyonu Ogeday Girişken, Hürriyet YouTube kanalında yayınlanan Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet programına konuk oldu. Yarışma hakkında konuşan Girişken, Survivor'ı 2 kez bırakmayı düşündüğünü belirtti.
Gibi dizisinde İlkkan'ın vücut geliştirmeci yeğeni Vücutçu Yalvaç karakteriyle tanıdığımız Arda Berç Dalıcı, atv'de yayınlanan Alan isimli yarışma programına katıldı.
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Emre Altuğ'un canlandırdığı Orhan karakterinin ölümü hepimizi şoke ederken, Orhan'ın sezon finalinde diziye geri dönmesi ayrıca şaşırtmıştı. Emre Altuğ, yapımcıyla arasında sır olan bu durumu açıkladı.
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