Falcılar ve Medyumlar Radara Yakalandı: Maliye, Hizmet Verip Gelir Beyan Etmeyenleri Takibe Aldı!
Falcılar ve Medyumlar Radara Yakalandı: Maliye, Hizmet Verip Gelir Beyan Etmeyenleri Takibe Aldı!
Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/fald...
Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarına devam ederken bu sefer de farklı bir konuyla gündeme geldi. Bakanlık, astroloji, spiritüalizm, medyumluk, fal ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet verip de gelirlerini beyan etmeyenleri radarına aldı.
AA'da yer alan habere göre; bu alanda yapılan çalışmalar sonucu yaklaşık 1,8 milyar lira kayıt dışı hasılat tespit edildi.
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35 yaşındaki peyzaj mimari Ece Gürel'in acı kaybından sonra fal, spiritüel konular gibi konular bir kez daha gündeme oturdu.
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Son dönemlerde bu tarz alanlarda hizmet verenlerin sayısı da gözle görülür şekilde arttı.
AA muhabiri Deniz Çiçek Palabıyık'ın haberine göre, yapılan çalışmalar sonucu 1.034 mükellef "riskli" olarak belirlenirken, yaklaşık 1,8 milyar liralık kayıt dışı hasılat da tespit edildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fal ve astroloji gibi hizmetlerin serbest meslek faaliyeti kapsamında vergilendirilmesi gerektiğini belirtti:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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