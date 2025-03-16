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Falcılar ve Medyumlar Radara Yakalandı: Maliye, Hizmet Verip Gelir Beyan Etmeyenleri Takibe Aldı!

Falcılar ve Medyumlar Radara Yakalandı: Maliye, Hizmet Verip Gelir Beyan Etmeyenleri Takibe Aldı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
16.03.2025 - 13:57

Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarına devam ederken bu sefer de farklı bir konuyla gündeme geldi. Bakanlık, astroloji, spiritüalizm, medyumluk, fal ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet verip de gelirlerini beyan etmeyenleri radarına aldı. 

AA'da yer alan habere göre; bu alanda yapılan çalışmalar sonucu yaklaşık 1,8 milyar lira kayıt dışı hasılat tespit edildi.

Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/fald...
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35 yaşındaki peyzaj mimari Ece Gürel'in acı kaybından sonra fal, spiritüel konular gibi konular bir kez daha gündeme oturdu.

35 yaşındaki peyzaj mimari Ece Gürel'in acı kaybından sonra fal, spiritüel konular gibi konular bir kez daha gündeme oturdu.

Kaybından birkaç gün sonra Belgrad Ormanı'nda yarı baygın vaziyette bulunan Ece Gürel, ne yazık ki kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetmişti. Spiritüel konulara ilgili olduğu belirtilen Gürel'in sır ölümü sonrası birçok olay yeniden gündeme taşındı. 

Astral seyahatler, çığlık terapileri, enerji çalışmaları, tarot okuması, cadılık eğitimleri, büyü, meditasyon, numeroloji gibi çeşitli konular sosyal medyada da yeniden alevlendi.

Son dönemlerde bu tarz alanlarda hizmet verenlerin sayısı da gözle görülür şekilde arttı.

Son dönemlerde bu tarz alanlarda hizmet verenlerin sayısı da gözle görülür şekilde arttı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ise fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk, hacamat-sülük tedavisi, yıldız haritası, büyü, meditasyon, numeroloji, vefk, reiki gibi birçok alanlardan para kazananların artışa geçmesiyle bu alandaki çalışmalarını detaylandırdı. 

Bakanlık, bu alanda hizmet verip gelirlerini beyan etmeyenleri mercek altına aldı.

AA muhabiri Deniz Çiçek Palabıyık'ın haberine göre, yapılan çalışmalar sonucu 1.034 mükellef "riskli" olarak belirlenirken, yaklaşık 1,8 milyar liralık kayıt dışı hasılat da tespit edildi.

AA muhabiri Deniz Çiçek Palabıyık'ın haberine göre, yapılan çalışmalar sonucu 1.034 mükellef "riskli" olarak belirlenirken, yaklaşık 1,8 milyar liralık kayıt dışı hasılat da tespit edildi.

Astroloji tahminleri, kişiye özel spiritüel bilgi paylaşımları, doğum haritası çizimi ve tarot raporları gibi çeşitli hizmetlerin, yüz yüze, telefon, mesajlaşma ve WhatsApp ile Telegram grupları üzerinden sunulduğunu gözlemledik. YouTube ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında canlı yayınlar yapıldı, Facebook ve Instagram üzerinde de içerikler paylaşılarak takipçi sayıları artırıldı. Bu bireylerin, seans başına ödeme alarak, sosyal medya üzerinden canlı yayınlar ve paylaşımlar yaparak veya kısa tatillerde arınma, meditasyon ve terapi gibi hizmetler sunarak gelir sağladıkları belirlendi.

Bu hizmetlerin sunumuyla ilgili olarak, 2021, 2022 ve 2023 yıllarının sosyal medya platform hareketleri ve finansal verileri incelendi. Vergi mükellefi olan bu kişilerin gelirleri, beyan ve bildirimleriyle karşılaştırıldı. Vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler belirlendi. İlk analiz sonuçlarına göre, 1034 mükellef 'riskli' olarak saptandı, yaklaşık 1,8 milyar lira kayıt dışı hasılat tespit edildi. Analizlerde 295 kişinin mükellef olmadan çalıştığı görüldü ve mükellefiyet tesisi işlemlerine başlandı.

Yapılan tespitler üzerine mükelleflerin izaha davet edilmesine başlandı. Beyanname vermeyen ya da önceki beyannamelerini düzeltmeyen mükellefler, vergi incelemesine sevk edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fal ve astroloji gibi hizmetlerin serbest meslek faaliyeti kapsamında vergilendirilmesi gerektiğini belirtti:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fal ve astroloji gibi hizmetlerin serbest meslek faaliyeti kapsamında vergilendirilmesi gerektiğini belirtti:

'Hedefimiz, vergide adaleti sağlamak, bunun için istisnasız tüm kazançlarda kayıt dışılıkla mücadelemiz sürecek. Çalışma, 2024 yılında elde edilen gelirlere yönelik de yapılacak. İzaha davete uyum göstererek yükümlülüklerini yerine getiren mükellefler ağır cezalarla karşılaşmayacak. Beyan dönemi geçmeden mükellefler gerçek kazançlarını beyan etmeli.'

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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