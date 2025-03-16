Falcılar ve Medyumlar Radara Yakalandı: Maliye, Hizmet Verip Gelir Beyan Etmeyenleri Takibe Aldı!

Astroloji tahminleri, kişiye özel spiritüel bilgi paylaşımları, doğum haritası çizimi ve tarot raporları gibi çeşitli hizmetlerin, yüz yüze, telefon, mesajlaşma ve WhatsApp ile Telegram grupları üzerinden sunulduğunu gözlemledik. YouTube ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında canlı yayınlar yapıldı, Facebook ve Instagram üzerinde de içerikler paylaşılarak takipçi sayıları artırıldı. Bu bireylerin, seans başına ödeme alarak, sosyal medya üzerinden canlı yayınlar ve paylaşımlar yaparak veya kısa tatillerde arınma, meditasyon ve terapi gibi hizmetler sunarak gelir sağladıkları belirlendi.

Bu hizmetlerin sunumuyla ilgili olarak, 2021, 2022 ve 2023 yıllarının sosyal medya platform hareketleri ve finansal verileri incelendi. Vergi mükellefi olan bu kişilerin gelirleri, beyan ve bildirimleriyle karşılaştırıldı. Vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler belirlendi. İlk analiz sonuçlarına göre, 1034 mükellef 'riskli' olarak saptandı, yaklaşık 1,8 milyar lira kayıt dışı hasılat tespit edildi. Analizlerde 295 kişinin mükellef olmadan çalıştığı görüldü ve mükellefiyet tesisi işlemlerine başlandı.

Yapılan tespitler üzerine mükelleflerin izaha davet edilmesine başlandı. Beyanname vermeyen ya da önceki beyannamelerini düzeltmeyen mükellefler, vergi incelemesine sevk edilecek.