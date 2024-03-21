Faizde Kritik Dönemeç: TCMB'den Seçim Öncesi Son Faiz Kararı Geldi!
Faizde Kritik Dönemeç: TCMB'den Seçim Öncesi Son Faiz Kararı Geldi!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yerel seçimler öncesinde son faiz kararını açıkladı. PPK'dan çıkan sonuç seçim sonrasında yönelik sinyaller içerdiğinden ve enflasyonda yükselişin sürmesiyle de merakla bekleniyordu.
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TCMB'nin Mart 2024 PPK toplantısından karar çıktı. Piyasalarda beklenti değişim olmayacağı yönünde olurken, faiz kararı 500 baz puan artışla politika faizini yüzde 45’ten yüzde 50‘ye çıkarmak yönünde oldu.
TCMB, Haziran 2023'te yüzde 8,5 düzeyinden başladığı faiz artışlarına Ocak 2024'te yüzde 45'te sonlandırmış, Şubat 2024'te PPK'dan değişim çıkmamıştı.
"Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faizinin artırılmasına karar vermiştir."
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