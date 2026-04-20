Eyvah! Boşandım: Bitti Sandığın Yerde Başlayan Hikayeler

Bu sorunun cevabı aslında kitabın kalbi…

Çünkü konuştuğum insanların büyük bir kısmı boşandıkları gün ‘her şey bitti’ diye düşünüyordu.

Ama zaman geçtikçe fark ettikleri şey şu oldu:

Biten şey bir hayat değil…

Biten şey, uzun zamandır zaten onları mutlu etmeyen bir düzen.

Evet, boşanmak zor.

İçinde yas var, korku var, yalnızlık var…

Ama aynı zamanda çok güçlü bir şey de var:

Kendine yeniden bakma cesareti.

Ve bence asıl dönüşüm tam orada başlıyor.

Peki bu süreçte insanları en çok zorlayan şey sizce neydi?

Aslında en zor olan şey çoğu zaman yalnız kalmak değil…

Kendinle kalmak. Alışkanlıklardan kopuyor olmak

Çünkü yıllarca bir ilişkinin içinde kendini geri plana atmış olabiliyorsun.

Ve bir gün o ilişki bittiğinde şu soruyla baş başa kalıyorsun:

‘Ben aslında kimim?’

Bu soru çok sarsıcı… Ama aynı zamanda çok özgürleştirici.