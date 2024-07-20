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Evlilik Teklifi Tutulması: Yalın'ın Efes Antik Kent'teki Konserde Peş Peşe Evlilik Teklifi Edildi

Evlilik Teklifi Tutulması: Yalın'ın Efes Antik Kent'teki Konserde Peş Peşe Evlilik Teklifi Edildi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.07.2024 - 20:55

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Yalın Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri. Kendisi 'romantik şarkıların prensi' olarak tanınıyor bildiğiniz üzere. Efes Antik Kent'te gerçekleştirdiği konserde tam olarak bu isminin hakkını verdiği anlar yaşandı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ezgiiyyorulma...
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Yalın konserinin romantik atmosferi ile birlikte pek çok kişi konserde evlilik teklifi etti.

Yalın konserinin romantik atmosferi ile birlikte pek çok kişi konserde evlilik teklifi etti.

Peş peşe evlilik teklifi gelince Yalın "Yalın evlendirme dairesine hoş geldiniz" anonsu yaptı.

Peş peşe evlilik teklifi gelince Yalın "Yalın evlendirme dairesine hoş geldiniz" anonsu yaptı.

İşte o anlar;

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