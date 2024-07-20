Evlilik Teklifi Tutulması: Yalın'ın Efes Antik Kent'teki Konserde Peş Peşe Evlilik Teklifi Edildi

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ezgiiyyorulma...
Yalın Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri. Kendisi 'romantik şarkıların prensi' olarak tanınıyor bildiğiniz üzere. Efes Antik Kent'te gerçekleştirdiği konserde tam olarak bu isminin hakkını verdiği anlar yaşandı.
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Yalın konserinin romantik atmosferi ile birlikte pek çok kişi konserde evlilik teklifi etti.
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Peş peşe evlilik teklifi gelince Yalın "Yalın evlendirme dairesine hoş geldiniz" anonsu yaptı.
İşte o anlar;
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