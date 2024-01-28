Samimi Tavrı İzleyenleri Gülümsetti: Evinin Önüne Gelen Tilkiyle Dakikalarca Sohbet Etti

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde yaşayan Şükrü Çoban’ın yiyecek ararken evinin önüne gelen tilki ile konuşması sosyal medyada çok ilgi gördü. Tilki'ye 'yeni kiracım' diyen Çoban'ın samimi tavrı izleyenleri gülümsetti.
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Gümüşhane’nin Şiran ilçesinin Günyüzü köyünde yaşayan Şükrü Çoban’ın evinin önüne gelen tilkiyle yaşadığı sohbet sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Yiyecek arayan tilkiyi eni bir kiracı gibi karşılayan ve kirayı ödemediği gerekçesiyle serzenişte bulunan Şükrü Çoban bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Şükrü Çoban, evinin balkonuna kadar gelen tilkiye muhtarın maaşının daha iyi bakım sağlayacağını esprili bir dille anlatarak izleyenleri güldürdü.
Dakikalarca tilkiyle sohbet eden Şükrü Çoban'ın ısrarına karşın tilki, bir süre sonra ortadan kayboldu. Çoban'ın samimi tavrı izleyenleri gülümsetti.
Şükrü Çoban'ın tilki ile sohbeti👇
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