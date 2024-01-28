Samimi Tavrı İzleyenleri Gülümsetti: Evinin Önüne Gelen Tilkiyle Dakikalarca Sohbet Etti

İnci Taneleri Dizisinde Dilber Karakterinin Pavyonda Giydiği Elbise ile Pavyonda Dans Eden Kadın Gündem Oldu

Ne Çarşaflar Ne Havlular! Bir Kadın Otel Odalarındaki En Pis Şeyin Su Isıtıcıları Olduğunu İddia Etti