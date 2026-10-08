Evinde Çatıdan Düşen İşçi Yoğun Bakıma Alınmıştı: Kıvanç Tatlıtuğ Galada Son Durumunu Açıkladı!
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Kıvanç Tatlıtuğ’a evinde yaşanan kaza soruldu. Göktürk’teki evinde tadilat sonrası temizlik yapan bir işçi, çatıdan düşerek ağır yaralanmıştı. Olayın ardından oyuncunun avukatı açıklama yapmış, işçinin tedavisine destek verildiğini belirtmişti. Organize İşler: Karun Hazinesi’nin galasında konuşan Tatlıtuğ da yaralanan kişinin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Oyuncu, kendisine bağlı bir çalışan olmadığını vurgularken desteğinin sürdüğünü söyledi.
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Kıvanç Tatlıtuğ’un Göktürk’teki evinde yaşanan kazada bir işçi ağır yaralanmıştı.
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Organize İşler: Karun Hazinesi’nin galasında konuşan Kıvanç Tatlıtuğ, yaralanan işçinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
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