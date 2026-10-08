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Evinde Çatıdan Düşen İşçi Yoğun Bakıma Alınmıştı: Kıvanç Tatlıtuğ Galada Son Durumunu Açıkladı!

Evinde Çatıdan Düşen İşçi Yoğun Bakıma Alınmıştı: Kıvanç Tatlıtuğ Galada Son Durumunu Açıkladı!

Eftalya Yürekli
Eftalya Yürekli - TV ve Magazin Ediötörü
08.10.2026 - 13:31
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Kıvanç Tatlıtuğ’a evinde yaşanan kaza soruldu. Göktürk’teki evinde tadilat sonrası temizlik yapan bir işçi, çatıdan düşerek ağır yaralanmıştı. Olayın ardından oyuncunun avukatı açıklama yapmış, işçinin tedavisine destek verildiğini belirtmişti. Organize İşler: Karun Hazinesi’nin galasında konuşan Tatlıtuğ da yaralanan kişinin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Oyuncu, kendisine bağlı bir çalışan olmadığını vurgularken desteğinin sürdüğünü söyledi.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un Göktürk’teki evinde yaşanan kazada bir işçi ağır yaralanmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un Göktürk’teki evinde yaşanan kazada bir işçi ağır yaralanmıştı.

Tadilat sonrası yapılan temizlik, ciddi bir kazayla sonuçlandı. Kıvanç Tatlıtuğ’un Göktürk’teki evinde 31 Ağustos’ta meydana gelen olayda, Türkmenistan vatandaşı Bahadur Yangibayev çatıdan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kazanın ardından evde tadilat işlerini yürüten firma yetkilisi hakkında adli süreç başlatıldığı haberleri basına yansıdı

Olayla ilgili açıklama yapan Ateş Hukuk Bürosu, Tatlıtuğ ve ailesinin kaza sırasında şehir dışında olduğunu bildirdi. Açıklamada, evin bahçesindeki tadilat ve inşaat çalışmalarının bir firma tarafından yürütüldüğü belirtildi. Yaralanan kişinin ise firma yetkilisi tarafından, oyuncunun veya çalışanlarının bilgisi, izni ve onayı olmadan çalışma alanına getirildiği savunuldu.

Tatlıtuğ’un kazanın ilk gününden itibaren işçinin ailesiyle iletişime geçtiği de aynı açıklamada aktarıldı. Oyuncunun hastane, bakım ve tedavi masraflarıyla, ayrıca yaralanan kişinin yakınlarının ihtiyaçlarıyla ilgilendiği; desteğinin devam ettiği ifade edildi. 

Süreçte taraflar arasında sözleşmeye ilişkin iddialar da gündeme geldi. Firma yetkilisi, kendisine geriye dönük bir sözleşme imzalatıldığını öne sürerken Tatlıtuğ’un avukatları da olaya sebebiyet verenler hakkında şikâyette bulunacaklarını ve dava açacaklarını duyurdu. Bu açıklamalar, tarafların iddia ve beyanları olarak kamuoyuna yansıdı.

Organize İşler: Karun Hazinesi’nin galasında konuşan Kıvanç Tatlıtuğ, yaralanan işçinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Bu kez açıklama doğrudan Kıvanç Tatlıtuğ’dan geldi. Oyuncu, Organize İşler: Karun Hazinesi’nin galasında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken evinde yaşanan kazayla ilgili de konuştu.

Tatlıtuğ’a, çatıdan düşerek hastaneye kaldırılan kişinin son durumu soruldu. Oyuncu, öncelikle yaralanan kişinin kendisine bağlı bir çalışan olmadığını vurguladı. Ardından tedavi sürecindeki desteğini ve aldığı son bilgiyi şu sözlerle aktardı:

“Kendisine her konuda destek oluyorum, sağlık durumu şu anda iyi.” 

Böylece avukatının daha önce duyurduğu destek sürecini kendisi de dile getirdi. Kazanın ardından yoğun bakıma alındığı bildirilen Yangibayev’in sağlık durumuna ilişkin son bilgiyi paylaşan Tatlıtuğ, yardımının sürdüğünü belirtti.

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Eftalya Yürekli
Eftalya Yürekli
TV ve Magazin Ediötörü
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