Evinde Çatıdan Düşen İşçi Yoğun Bakıma Alınmıştı: Kıvanç Tatlıtuğ Galada Son Durumunu Açıkladı!

Tadilat sonrası yapılan temizlik, ciddi bir kazayla sonuçlandı. Kıvanç Tatlıtuğ’un Göktürk’teki evinde 31 Ağustos’ta meydana gelen olayda, Türkmenistan vatandaşı Bahadur Yangibayev çatıdan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kazanın ardından evde tadilat işlerini yürüten firma yetkilisi hakkında adli süreç başlatıldığı haberleri basına yansıdı

Olayla ilgili açıklama yapan Ateş Hukuk Bürosu, Tatlıtuğ ve ailesinin kaza sırasında şehir dışında olduğunu bildirdi. Açıklamada, evin bahçesindeki tadilat ve inşaat çalışmalarının bir firma tarafından yürütüldüğü belirtildi. Yaralanan kişinin ise firma yetkilisi tarafından, oyuncunun veya çalışanlarının bilgisi, izni ve onayı olmadan çalışma alanına getirildiği savunuldu.

Tatlıtuğ’un kazanın ilk gününden itibaren işçinin ailesiyle iletişime geçtiği de aynı açıklamada aktarıldı. Oyuncunun hastane, bakım ve tedavi masraflarıyla, ayrıca yaralanan kişinin yakınlarının ihtiyaçlarıyla ilgilendiği; desteğinin devam ettiği ifade edildi.

Süreçte taraflar arasında sözleşmeye ilişkin iddialar da gündeme geldi. Firma yetkilisi, kendisine geriye dönük bir sözleşme imzalatıldığını öne sürerken Tatlıtuğ’un avukatları da olaya sebebiyet verenler hakkında şikâyette bulunacaklarını ve dava açacaklarını duyurdu. Bu açıklamalar, tarafların iddia ve beyanları olarak kamuoyuna yansıdı.