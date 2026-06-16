Evde Değiştirmen Gereken Şey Ne?

Mutfakta vakit geçirmeyi seviyorsun ama tezgahın üstü fazlasıyla dolu gibi görünüyor. Buradan bile anladık! Şu çok sevdiğin kahve makineleri ve diğer ekipmanlar güzel görünse de kullanım alanını epey daraltıyor. Tabii diğer elektronik aletlerin ve eşyaların da buna dahil. Şimdi kahve makinesinini günahını almayalım... Bunları daha düzenli bir rafa veya dolaba kaldırmak mutfağına derin bir nefes aldıracak. Sabahları çekirdekleri öğütüp ilk kahveyi demlerken etrafın derli toplu olması güne çok daha enerjik başlamanı sağlar.