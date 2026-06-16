Evde Değiştirmen Gereken Şey Ne?
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Bazen evde bir şeylerin eksik veya fazla olduğunu hissederiz ama tam olarak neye el atmamız gerektiğini bulamayız. Salon, mutfak ya da yatak odası hiç fark etmez. Belki de küçük bir detay bütün enerjini değiştirmeni bekliyordur. Sorulara verdiğin yanıtlarla evinde neyi değiştirmen gerektiğini analiz edeceğiz!
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1. Evinin genel düzenini merak ettik. Bunlardan hangisi evin genel düzenine uyuyor?
2. Şimdi de şunu soralım: Sabahları uyandığında odanın havası sence nasıl hissettiriyor?
3. Kullanmadığın eşyaları kolayca elden çıkarabilen biri misin?
4. Hoşuna giden bir görsel seç. Hemen!
5. "Feng Shui" felsefesini duydun mu daha önce?
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6. Evdeki renklerin genel modunu nasıl etkilediğini bize söyler misin?
7. Dürüst ol: Evde en çok gözüne batan yer neresi?
8. Evindeki mobilyaların yerleşim planı sence yeterince kullanışlı mı?
9. Son olarak şunu soralım: Akşamları evdeki ışıklandırma sence yeterli oluyor mu?
Evinde ilk olarak çalışma alanındaki eşya karmaşasını çözmen gerekiyor.
Mutfaktaki tezgahın üzerini toparlayıp kendine düzgün bir alan açmalısın.
Salondaki gereksiz eşyalardan kurtulup hareket edebileceğin bir boşluk yaratmalısın.
Evin genel aydınlatmasını ve renk tonlarını daha sakin bir atmosfere çekmen gerekiyor.
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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