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Evde Değiştirmen Gereken Şey Ne?

etiket Evde Değiştirmen Gereken Şey Ne?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
16.06.2026 - 11:31
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Bazen evde bir şeylerin eksik veya fazla olduğunu hissederiz ama tam olarak neye el atmamız gerektiğini bulamayız. Salon, mutfak ya da yatak odası hiç fark etmez. Belki de küçük bir detay bütün enerjini değiştirmeni bekliyordur. Sorulara verdiğin yanıtlarla evinde neyi değiştirmen gerektiğini analiz edeceğiz!

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1. Evinin genel düzenini merak ettik. Bunlardan hangisi evin genel düzenine uyuyor?

1. Evinin genel düzenini merak ettik. Bunlardan hangisi evin genel düzenine uyuyor?

2. Şimdi de şunu soralım: Sabahları uyandığında odanın havası sence nasıl hissettiriyor?

3. Kullanmadığın eşyaları kolayca elden çıkarabilen biri misin?

4. Hoşuna giden bir görsel seç. Hemen!

5. "Feng Shui" felsefesini duydun mu daha önce?

5. "Feng Shui" felsefesini duydun mu daha önce?
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6. Evdeki renklerin genel modunu nasıl etkilediğini bize söyler misin?

7. Dürüst ol: Evde en çok gözüne batan yer neresi?

8. Evindeki mobilyaların yerleşim planı sence yeterince kullanışlı mı?

9. Son olarak şunu soralım: Akşamları evdeki ışıklandırma sence yeterli oluyor mu?

Evinde ilk olarak çalışma alanındaki eşya karmaşasını çözmen gerekiyor.

Evinde ilk olarak çalışma alanındaki eşya karmaşasını çözmen gerekiyor.

Bütün gün bilgisayar başında içerik üretirken veya bir şeyler araştırırken o masanın hali ister istemez dağılıyor. Tablet, bilgisayar ve şarj kabloları derken etraf biraz karmaşık bir hale gelebiliyor. Senin acilen bu alanı toparlaman ve daha net bir çalışma köşesi yaratman lazım. Masanın üzerindeki kalabalığı azalttığında zihninin de ne kadar rahatladığını göreceksin. Böylece işlerine odaklanman çok daha kolay olacak.

Mutfaktaki tezgahın üzerini toparlayıp kendine düzgün bir alan açmalısın.

Mutfaktaki tezgahın üzerini toparlayıp kendine düzgün bir alan açmalısın.

Mutfakta vakit geçirmeyi seviyorsun ama tezgahın üstü fazlasıyla dolu gibi görünüyor. Buradan bile anladık! Şu çok sevdiğin kahve makineleri ve diğer ekipmanlar güzel görünse de kullanım alanını epey daraltıyor. Tabii diğer elektronik aletlerin ve eşyaların da buna dahil. Şimdi kahve makinesinini günahını almayalım... Bunları daha düzenli bir rafa veya dolaba kaldırmak mutfağına derin bir nefes aldıracak. Sabahları çekirdekleri öğütüp ilk kahveyi demlerken etrafın derli toplu olması güne çok daha enerjik başlamanı sağlar.

Salondaki gereksiz eşyalardan kurtulup hareket edebileceğin bir boşluk yaratmalısın.

Salondaki gereksiz eşyalardan kurtulup hareket edebileceğin bir boşluk yaratmalısın.

Evin fazla dolu olması senin enerjini doğrudan aşağı çekiyor. Mesela evde antrenman yapmaya kalktığında dambılları alıp rahatça esneyecek veya hareket edecek alan bulamamak epey can sıkıcı oluyor. Kullanmadığın ne varsa hızlıca elden çıkararak evde daha sade bir ortam oluşturmalısın. Unutma ki az eşya her zaman çok daha fazla ferahlık demek. Alan açıldıkça senin de keyfin yerine gelecek.

Evin genel aydınlatmasını ve renk tonlarını daha sakin bir atmosfere çekmen gerekiyor.

Evin genel aydınlatmasını ve renk tonlarını daha sakin bir atmosfere çekmen gerekiyor.

Göz yoran parlak ışıklar ve uyumsuz renkler evdeki dinlenme süreni tamamen baltalıyor. Senin daha sade ve gösterişten uzak detaylara yönelmen şart. Akşamları koltuğuna geçip sakin bir müzik açtığında o dinginliği tam anlamıyla hissetmek için ışıklandırmayı kesinlikle yumuşatmalısın. Tepeden vuran beyaz ışıklar yerine sarı tonlu bir lambader tercih edebilirsin. Bu ufak dokunuş evin bütün enerjisini baştan aşağı yenileyecek.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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