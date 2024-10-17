Evde Bebeğiniz Varsa Dikkat! Nasıl Temizlik Yapmalısınız?
Evde Bebeğiniz Varsa Dikkat! Nasıl Temizlik Yapmalısınız?
Evde bir bebek varken temizlik yapmak, ekstra özen ve dikkat gerektirir. Hem bebeğin sağlığı hem de hijyenik bir ortam sağlamak için bazı temizlik alışkanlıklarını gözden geçirmeniz gerekebilir. Temizlik yaparken dikkat etmeniz gereken pek çok şeyi listeledik!
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Bebeğinizin odasını sık sık havalandırın.
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Toz alırken mikrofiber bez kullanın.
Bebeğinizin oyuncaklarını düzenli olarak temizleyin.
Zeminleri her gün süpürün veya silin.
Doğal temizlik ürünleri tercih edin.
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