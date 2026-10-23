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Manchester United Kaptanı Bruno Fernandes Şampiyonlar Ligi Maçındayken Evi Soyuldu

Manchester United Kaptanı Bruno Fernandes Şampiyonlar Ligi Maçındayken Evi Soyuldu

Şampiyonlar Ligi
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
23.10.2026 - 17:43
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Manchester United kaptanı Bruno Fernandes'in evine, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Como deplasmanında oynadığı maç sırasında hırsız girdi. Cheshire Polisi, ihbar üzerine adrese gittiğini açıkladı. Kulüp de olayın yaşandığı sırada Fernandes'in ailesinin evde olmadığını duyurdu.

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Fernandes sahadayken evine hırsız girdi.

Fernandes sahadayken evine hırsız girdi.

Cheshire Polisi, kimliği belirsiz 3 şüpheliyle ilgili ihbar üzerine adrese gittiklerini ve evden çok sayıda eşyanın çalındığını tespit ettiklerini bildirdi. Hırsızlık, Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde Como ile deplasmanda oynadığı maç sırasında yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada, olay sırasında Fernandes'in ailesinin evde olmadığı kaydedildi.

Fernandes maçta 66 dakika oynadı.

Fernandes maçta 66 dakika oynadı.

Portekizli futbolcu, Manchester United'ın Como deplasmanında 4-1 yenildiği maçın 66. dakikasında yerini Joshua Zirkzee'ye bıraktı. Maçtan sonra teknik direktör Michael Carrick'in oyun planını eleştiren Fernandes, rakibe adam adama baskı yapmama kararının teknik heyetten geldiğini söyledi. Fernandes ayrıca topu rakibe fazla bırakmanın karşı takımın özgüvenini artırdığını savundu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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