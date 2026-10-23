Manchester United Kaptanı Bruno Fernandes Şampiyonlar Ligi Maçındayken Evi Soyuldu
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Manchester United kaptanı Bruno Fernandes'in evine, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Como deplasmanında oynadığı maç sırasında hırsız girdi. Cheshire Polisi, ihbar üzerine adrese gittiğini açıkladı. Kulüp de olayın yaşandığı sırada Fernandes'in ailesinin evde olmadığını duyurdu.
Fernandes sahadayken evine hırsız girdi.
Fernandes maçta 66 dakika oynadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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