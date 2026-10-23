Manchester United Kaptanı Bruno Fernandes Şampiyonlar Ligi Maçındayken Evi Soyuldu

Cheshire Polisi, kimliği belirsiz 3 şüpheliyle ilgili ihbar üzerine adrese gittiklerini ve evden çok sayıda eşyanın çalındığını tespit ettiklerini bildirdi. Hırsızlık, Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde Como ile deplasmanda oynadığı maç sırasında yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada, olay sırasında Fernandes'in ailesinin evde olmadığı kaydedildi.