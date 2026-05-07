Ev Temizliğini Yaparken Doğru Sıralama Nedir?

Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
07.05.2026 - 13:31

Kendine fazladan iş çıkartmak istiyorsan evi temizlerken yanlış sıralamadan git. Ne evin temiz görünür ne de yorgunluğun geçer...

Evi temizlerken doğru bir sıralamayla temizliği bir çırpıda bitirebilirsin aslında. Gözünde büyüttüğün kadar değil. Her şeyde olduğu gibi temizlik yaparken de doğru sıralamayı tutturduğunda çorap söküğü gibi bitiyor her şey.

Nasıl mı?

1. Evin havalanması lazım ve makineler çalıştırılmalı. Önce bi' pencereleri açalım!

İlk kuralımız camları sonuna kadar açmak olacak. İçerideki havasızlığı dağıtmadan temizliğe başlanmaz. Ardından etraftaki kıyafetleri, bardakları ve döküntüleri yerlerine kaldır. Göz yorgunluğunu almak işin yarısıdır diyebiliriz sonuçta. Aynı anda kirli çamaşırları makineye at ki sen diğer işlerle uğraşırken kirliler ve bulaşıklar da aradan çıksın.

2. Dışarıdan başlayalım: Balkonu temizlememiz lazım önce.

Balkonu ve balkon korkuluklarını bir güzel silmemiz gerekiyor. Odalarda temizlenmesi ya da havalandırılması gereken şeyler varsa (halı, yastık vb.) temiz bir balkonda bekletilmeli. Yani hedefimiz balkon temizliği olacak.

3. Balkonlar aradan çıktığına göre sıra camlarda.

Dışarının tozu bittiyse yavaş yavaş içeri doğru gireceğiz. Sabah saatlerinde güneşin çok güçlü vurmadığı zaman camlar hemen silinmeli. Güneş tepedeyken camlar hemen kuruduğu için leke kalır. Mümkünse içme suyuyla temizlensin.

4. Şu hep dokunduğumuz ama farkında olmadığımız noktalar... Evet, kapı kolları ve elektrik düğmeleri.

Sürekli dokunduğumuz ama temizlemeyi pek de akıl edemediğimiz yerler buralar. Kapı kollarını şöyle güzelce bir sil. Elektrik düğmelerini de nemli bezle geçebilirsin. Şalterleri de indir muhakkak.

5. Yatak odasına geçme sırası: Nevresimleri değiştir ama yeni çarşafları da sağlama al.

Bütün yatakların nevresimlerini çıkarıp temizlerini serelim. Serdikten sonra üstlerine eski ve büyük bir çarşaf veya örtü at. Toz alırken havada uçuşan tozlar mis gibi serdiğin yataklara yapışmasın.

6. Sıra toz almaya geldi. Yukarıdan aşağıya doğru!

Tavan köşelerinden başlayıp dolap üstleri, gardırop kapakları, kitaplık rafları ve televizyon ünitesi derken aşağı doğru iniyoruz. Tozlar yere dökülecek diye dert etme, zaten sıradaki işimiz onları toplamak.

7. İşte şimdi suya sabuna dokunma vakti: Mutfak tezgahı ve banyo fayansları aradan çıksın.

Eldivenleri tak ve mutfak dolaplarının dışından başlayarak tezgahı bitirdikten hemen sonra ocaktaki yağları temizle. Oradan direkt banyoya geç. Klozet, lavabo, duşakabin ve aynayı foşur foşur temizleyip pırıl pırıl yap. Oooh, mis gibi!

8. Bütün tozlar yere indiğine göre artık süpürgeyi çalıştırabiliriz.

Evin en dipteki odasından başlayacağız. Oralarla pek işimiz olmayacak sonra. Koridor, mutfak, banyo önü ve salon derken hızını alamayıp bir tur balkonu da elverişliyse süpürebilirsin. Hazır elin değmişken yani!

9. Çöpleri unuttun mu? Unutmadın varsayıyoruz!

Çöpleri başta da atabilirdik ama en çok koca bir çöp poşeti atmak tuhaf bir şekilde haz veriyor. Sanki bütün evin kirini çöp poşetine koymuşsun da dışarı atmışsın gibi. Hem en son çöp kovasını falan da temizlersin. Fena mı?

10. Sonraki adım: Yerler silinecek.

Bütün tozlar alındığına ve çöpler atıldığına göre yerler kaldı. Yine evin en köşesinden en son kalacağın odaya doğru yerleri silip temizliğin sonlarına gelebileceksin.

11. Son adıma geldik: Bir Türk kahvesi koy da içelim!

Son adım elbette temizlik serüveninden sonra kendimize yapacağımız mis gibi bir kahve olacak. Biz sade içiyoruz.

Emeğine sağlık!

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
