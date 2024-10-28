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Ev Temizliğini Çooook Kolaylaştıracak 10 Ufak Ama Etkili İpucu

etiket Ev Temizliğini Çooook Kolaylaştıracak 10 Ufak Ama Etkili İpucu

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
28.10.2024 - 11:16

Ev temizliği gözünüzde büyüyorsa, doğru yöntemler ve küçük ipuçlarıyla bu işi hızla ve zahmetsizce halledebilirsiniz. İster günlük temizlik rutininizi daha verimli hale getirmek isteyin, ister derinlemesine bir temizlik planlayın, sıraladığımız ipuçları ile temizliğiniz daha da kolaylaşacak!

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1. Temizlik öncesi dağınıklığı toparlayın.

1. Temizlik öncesi dağınıklığı toparlayın.

Temizlik yapmadan önce dağınıklığı toparlamak, işini büyük ölçüde kolaylaştırır. Eşyaları yerli yerine koyarak temizliğe rahatça başlayabilirsin. Gözünde büyütme, dağınıklığı toplayarak ferah bir nefes almaya başlayacaksın.

2. Mikrofiber bezleri dost edinebilirsin.

2. Mikrofiber bezleri dost edinebilirsin.

Toz almada mikrofiber bez gibisi yok! Evin her köşesine bir tane bırak, hem iş kolaylaşır hem de toz kalmaz. Mikrofiber bezler, tozların en büyük düşmanlarından biridir.

3. Süpürmeden silmek mi? Asla!

3. Süpürmeden silmek mi? Asla!

Zemin önce süpürülmeli, sonra silinmeli. Eğer zemini ilk başta silmeye kalkarsan tüm tozları toplayıp temizlediğini sandığın yerleri kirletmiş olursun. Yani sadece kirleri dağıtmış olursun. Evin zeminini pırıl pırıl yapmanın altın kuralı budur!

4. Leke çıkarıcılar her an el altında olsun.

“Dur şu lekeyi sonra hallederim.” deme! O leke şimdi halledilmezse orada kalıcı bir hatıra bırakır. Her odada bir tane leke çıkarıcı sprey bulundur, gelecekteki dertlerden kurtul.

5. Duş sonrası banyo temizleyici sık, sabun kalıntılarını unut.

5. Duş sonrası banyo temizleyici sık, sabun kalıntılarını unut.

Duş sonrası hemen bir temizlik spreyiyle banyonu ferah tut. Sabun kalıntılarıyla savaşman gerekmeyecek ve banyon daima tertemiz görünecek. Hem bu şekilde daha keyifli ve temiz bir banyo deneyimi yaşarsın.

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6. Her yüzey için ayrı ürün yerine tek ama etkili bir ürün tercih edin.

6. Her yüzey için ayrı ürün yerine tek ama etkili bir ürün tercih edin.

Çok amaçlı temizlik ürünleriyle tek atışta her yeri temizle. Hem dolap dolusu ürüne gerek kalmaz hem de temizlik hızlanır. Pratik olmak her şeydir.

7. Yemek pişerken o esnada mutfağı temizlemeye başla.

7. Yemek pişerken o esnada mutfağı temizlemeye başla.

Mutfakta bir şey pişirirken yavaş yavaş temizlemeye başla. Böylece yemek bitince savaş meydanı gibi bir mutfakla karşılaşmazsın. “Yemek mi yaptım yoksa savaşa mı girdim, anlamadım.” diye düşünmekten kurtulursun.

8. Halılarınızı düzenli havalandırın. Evet, halılarınızı havalandırabilirsiniz.

8. Halılarınızı düzenli havalandırın. Evet, halılarınızı havalandırabilirsiniz.

Halılar sadece toz değil, kokuları da hapseder. Halınızı belirli aralıklarla dışarı çıkarıp havalandırarak kötü kokulardan kurtulun. Temiz ve taze bir halı, evin atmosferini de değiştirir.

9. Pencereleri düzenli olarak temizleyin ve bunu rutin haline getirin.

9. Pencereleri düzenli olarak temizleyin ve bunu rutin haline getirin.

Camların temiz olması, hem evin ferahlığını artırır hem de içeri daha fazla doğal ışık girmesini sağlar. Pencere temizliği göz korkutmasın, düzenli yapıldığında işiniz çok kolaylaşır.

10. Pratik bir temizlik rutinine sadık kalın.

10. Pratik bir temizlik rutinine sadık kalın.

Her gün 10-15 dakikanızı küçük temizlik işleri için ayırın. Evi tek seferde temizlemek yerine her gün küçük görevlerle işi hafifletebilirsiniz. Böylece büyük temizlik günlerini unutabilirsiniz!

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