Euphoria, Priscilla ve Saltburn Yapımlarının Yakışıklı Yıldızı Jacob Elordi'yi Yakından Tanıyalım!

IMDb: 5.9

Özet: Daha önce hiç öpüşmemiş olan Elle Evans, ilk öpücüğünü lisesinin bahar festivalinde düzenledikleri bir oyun ile gerçekleştirir. Üstelik gizli aşkı Noah ile öpüşmüştür ve bu öpücük ikili arasında bir ilişkinin yolunu açar. Fakat ortada küçük bir sorun vardır. Noah, Elle’nin en yakın arkadaşının ağabeysidir ve ikisinin arkadaşlık kurallarına göre böyle bir şeyin olması kesinlikle yasaktır. Elle, oldukça çaresiz durumdadır. Noah ile zaman geçirdikçe arkadaşlığının tehlikeye girdiğini fark eden Elle, bir seçim yapmak zorunda kalır. Ya kurallara uyacak ya da kalbinin sesini dinlemesi gerekecektir.

Oyuncular: Joey King, Jacob Elordi, Joel Courtney

Yönetmen: Vince Marcello