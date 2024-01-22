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Euphoria, Priscilla ve Saltburn Yapımlarının Yakışıklı Yıldızı Jacob Elordi'yi Yakından Tanıyalım!

Euphoria, Priscilla ve Saltburn Yapımlarının Yakışıklı Yıldızı Jacob Elordi'yi Yakından Tanıyalım!

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 09:03

Jacob Elordi seksi fiziği, karizması ve etkileyici bakışlarıyla genç kızların ve erkeklerin ilgisini çekmeyi başarmaktadır. 'Euphoria', 'Priscilla' ve 'Saltburn' gibi son dönemdeki başarılı yapımlarıyla adını daha da duyuran Elordi'nin hayatını ve oynadığı yapımları gelin birlikte keşfedelim. 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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Jacob Elordi, 26 Haziran 1997 tarihinde Avustralya'nın Brisbane şehrinde doğdu.

Jacob Elordi, 26 Haziran 1997 tarihinde Avustralya'nın Brisbane şehrinde doğdu.

Çocukluğunu ve gençliğini Avustralya'da geçiren Elordi, oyunculuk kariyerine adım atmadan önce çeşitli kolejlerde eğitim gördü.

Çocukluğunu ve gençliğini Avustralya'da geçiren Elordi, oyunculuk kariyerine adım atmadan önce çeşitli kolejlerde eğitim gördü.

İlk oyunculuk deneyimini "Carpe Liam" ve "Max & Iosefa" kısa filmlerindeki rolleriyle yaşadı.

İlk oyunculuk deneyimini "Carpe Liam" ve "Max & Iosefa" kısa filmlerindeki rolleriyle yaşadı.

Elordi, Hollywood'da tanınmaya başlamasını 2018 yapımı "The Kissing Booth" filmiyle sağladı ve bu filmdeki performansıyla geniş çapta ilgi gördü.

Elordi, Hollywood'da tanınmaya başlamasını 2018 yapımı "The Kissing Booth" filmiyle sağladı ve bu filmdeki performansıyla geniş çapta ilgi gördü.

Oyuncu, HBO'nun popüler dizisi "Euphoria"da Nate Jacobs karakterini canlandırarak beğenileri üstüne topladı.

Oyuncu, HBO'nun popüler dizisi "Euphoria"da Nate Jacobs karakterini canlandırarak beğenileri üstüne topladı.
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Elordi'nin başarılı performansları, ona çeşitli ödül adaylıkları kazandırdı, özellikle "The Kissing Booth" ve "Euphoria" ile genç izleyici kitlesinden büyük beğeni topladı.

Elordi'nin başarılı performansları, ona çeşitli ödül adaylıkları kazandırdı, özellikle "The Kissing Booth" ve "Euphoria" ile genç izleyici kitlesinden büyük beğeni topladı.

Ayrıca modellik de yapan Elordi, çeşitli moda dergilerinde ve kampanyalarda yer aldı.

Ayrıca modellik de yapan Elordi, çeşitli moda dergilerinde ve kampanyalarda yer aldı.

Elordi hem Avustralya hem de Hollywood film endüstrisinde etkileyici bir yükseliş sergileyerek uluslararası alanda tanınan bir isim haline geldi.

Elordi hem Avustralya hem de Hollywood film endüstrisinde etkileyici bir yükseliş sergileyerek uluslararası alanda tanınan bir isim haline geldi.

Gelin, Jacob Elordi’nin rol aldığı yapımlara göz atalım:

Gelin, Jacob Elordi’nin rol aldığı yapımlara göz atalım:

10. The Very Excellent Mr. Dundee, 2020

10. The Very Excellent Mr. Dundee, 2020

IMDb: 5.0 

Özet: Paul Hogan, emekli olmasının ardından sakin bir yaşam sürmek ister. Yıllarca canlandırdığı Crocodile Dundee karakterinin gölgesinde kalan Hogan'a İngiltere Kraliçesi tarafından şövalyelik teklif edilir. Şövalye olma arifesinde olan Hogan, çaresizce eski itibarını geri kazanmaya çalışırken kendisini yeniden spot ışıklarının altında bulur.

Oyuncular: Paul Hogan, Dorothy Adams, Trudy Ager 

Yönetmen: Dean Murphy

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9. He Went That Way, 2023

9. He Went That Way, 2023

IMDb: 5.1 

Özet: 1964 yılında geçen filmde, 19 yaşındaki seri katil Bobby Falls'un, değerli kargosu olan televizyon şempanzesi Spanky ile seyahat eden ünlü hayvan bakıcısı Jim Goodwin'e otostop çekmesiyle 66. Yol boyunca üç günlük bir yolculuk başlar. 

Oyuncular: Jacob Elordi, Patrick J. Adams, Zachary Quinto 

Yönetmen: Jeffrey Darling

8. Deep Water, 2022

8. Deep Water, 2022

IMDb: 5.5 

Özet: Vic ve Melinda Van Allen, evliliklerinde sorun yaşayan bir çifttir. Uzun süredir yaşadıkları sıkıntı, aralarındaki sevginin de giderek azalmasına neden olur. Evliliklerini sonlandırmak istemeyen çift, birbirlerinin başkaları ile görüşmelerine izin vererek boşanmaktan kaçınmaya çalışır. Ancak Melinda'nın birlikte olduğu kişilerin tek tek ortadan kaybolması, Vic'in baş şüpheliler arasında yer almasına neden olur. 

Oyuncular: Ben Affleck, Ana de Armas, Tracy Letts 

Yönetmen: Adrian Lyne

7. The Kissing Booth, 2018

7. The Kissing Booth, 2018

IMDb: 5.9 

Özet: Daha önce hiç öpüşmemiş olan Elle Evans, ilk öpücüğünü lisesinin bahar festivalinde düzenledikleri bir oyun ile gerçekleştirir. Üstelik gizli aşkı Noah ile öpüşmüştür ve bu öpücük ikili arasında bir ilişkinin yolunu açar. Fakat ortada küçük bir sorun vardır. Noah, Elle’nin en yakın arkadaşının ağabeysidir ve ikisinin arkadaşlık kurallarına göre böyle bir şeyin olması kesinlikle yasaktır. Elle, oldukça çaresiz durumdadır. Noah ile zaman geçirdikçe arkadaşlığının tehlikeye girdiğini fark eden Elle, bir seçim yapmak zorunda kalır. Ya kurallara uyacak ya da kalbinin sesini dinlemesi gerekecektir.

Oyuncular: Joey King, Jacob Elordi, Joel Courtney 

Yönetmen: Vince Marcello

6. 2 Hearts, 2020

6. 2 Hearts, 2020

IMDb: 6.3 

Özet: İki çiftin geleceği, birbiriyle bağlıdır. Bu ikili arasındaki bağlantı nasıl ortaya çıkacak, hangi yollarla kaderleri kesişecek, kimsenin tahmin bile edemeyeceği bir şekilde olacaktır. 

Oyuncular: Jacob Elordi, Adan Canto, Tiera Skovbye 

Yönetmen: Lance Hool

5. The Mortuary Collection, 2019

5. The Mortuary Collection, 2019

IMDb: 6.4 

Özet: The Mortuary Collection filminde dört farklı korku hikayesi anlatılmaktadır. İlk hikayemiz, 1950’li yıllarda geçmektedir. Bir kadın, banyosunda görülen gizemli bir varlıkla mücadele etmektedir. Sonraki hikayede, 1960’li yıllarda başkalarıyla ilişki kurmak için farklı yöntemler deneyen bir gencin öyküsü anlatılmaktadır. Bir sonraki hikaye ise 1970’li yıllarda karısı hakkında zor bir karar alan adamın öyküsü anlatıyor. Ve son hikaye ise 1980’li yıllarda geçerken tüm hikayeleri birleştiriyor. 

Oyuncular: Tristan Byon, Eden Campbell, Hannah R. Loyd 

Yönetmen: Ryan Spindell

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4. Priscilla, 2023

4. Priscilla, 2023

IMDb: 6.7 

Özet: Genç Priscilla Beaulieu bir partide Elvis Presley'le tanıştığında, zaten meteorik bir rock-and-roll süperstarı olan adam, özel anlarda tamamen beklenmedik biri haline gelir: heyecan verici bir aşk, yalnızlıkta bir müttefik, savunmasız bir en iyi arkadaş. 

Oyuncular: Cailee Spaeny, Jacob Elordi, Ari Cohen 

Yönetmen: Sofia Coppola

3. The Sweet East, 2023

3. The Sweet East, 2023

IMDb: 7.0 

Özet: Güney Carolina'lı bir lise son sınıf öğrencisi olan Lillian'ın ABD'nin Doğu kıyısındaki şehir ve ormanlarda yaptığı pikaresk bir yolculuk. Lillian, Washington, D.C.'ye yaptığı bir sınıf gezisinde dış dünyayı ilk kez görür. 

Oyuncular: Talia Ryder, Earl Cave, Simon Rex 

Yönetmen: Sean Price Williams

2. Saltburn, 2023

2. Saltburn, 2023

IMDb: 7.1 

Özet: Oliver Quick, Oxford Üniversitesi'ndeki yerini bulmakta zorlanan bir öğrencidir. Bu süreçte Oliver, kendisini büyüleyici ve aristokrat Felix Catton'ın dünyasının içine çekilmiş bulur. Felix onu, eksantrik ailesinin genişleyen malikanesi Saltburn'e asla unutulmayacak bir yaz için davet eder. 

Oyuncular: Barry Keoghan, Jacob Elordi, Rosamund Pike 

Yönetmen: Emerald Fennell

1. Euphoria, 2019–

1. Euphoria, 2019–

IMDb: 8.3  

ÖzetDizi, 17 yaşındaki Rue’nun hikayesi anlatılıyor. Zendaya’nın hayat verdiği Rue’nun anlattığı hikayeler; sekskimlik arayışı, travma, sosyal medyauyuşturucu, aşk ve arkadaşlık gibi temaları ele alıyor.  

Oyuncular: Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi  

Yaratıcı: Sam Levinson

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