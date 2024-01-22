Euphoria, Priscilla ve Saltburn Yapımlarının Yakışıklı Yıldızı Jacob Elordi'yi Yakından Tanıyalım!
Euphoria, Priscilla ve Saltburn Yapımlarının Yakışıklı Yıldızı Jacob Elordi'yi Yakından Tanıyalım!
Jacob Elordi seksi fiziği, karizması ve etkileyici bakışlarıyla genç kızların ve erkeklerin ilgisini çekmeyi başarmaktadır. 'Euphoria', 'Priscilla' ve 'Saltburn' gibi son dönemdeki başarılı yapımlarıyla adını daha da duyuran Elordi'nin hayatını ve oynadığı yapımları gelin birlikte keşfedelim. 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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Jacob Elordi, 26 Haziran 1997 tarihinde Avustralya'nın Brisbane şehrinde doğdu.
Çocukluğunu ve gençliğini Avustralya'da geçiren Elordi, oyunculuk kariyerine adım atmadan önce çeşitli kolejlerde eğitim gördü.
İlk oyunculuk deneyimini "Carpe Liam" ve "Max & Iosefa" kısa filmlerindeki rolleriyle yaşadı.
Elordi, Hollywood'da tanınmaya başlamasını 2018 yapımı "The Kissing Booth" filmiyle sağladı ve bu filmdeki performansıyla geniş çapta ilgi gördü.
Oyuncu, HBO'nun popüler dizisi "Euphoria"da Nate Jacobs karakterini canlandırarak beğenileri üstüne topladı.
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Elordi'nin başarılı performansları, ona çeşitli ödül adaylıkları kazandırdı, özellikle "The Kissing Booth" ve "Euphoria" ile genç izleyici kitlesinden büyük beğeni topladı.
Ayrıca modellik de yapan Elordi, çeşitli moda dergilerinde ve kampanyalarda yer aldı.
Elordi hem Avustralya hem de Hollywood film endüstrisinde etkileyici bir yükseliş sergileyerek uluslararası alanda tanınan bir isim haline geldi.
Gelin, Jacob Elordi’nin rol aldığı yapımlara göz atalım:
10. The Very Excellent Mr. Dundee, 2020
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9. He Went That Way, 2023
8. Deep Water, 2022
7. The Kissing Booth, 2018
6. 2 Hearts, 2020
5. The Mortuary Collection, 2019
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4. Priscilla, 2023
3. The Sweet East, 2023
2. Saltburn, 2023
1. Euphoria, 2019–
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