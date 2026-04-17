Eski Sevgiline Söyleyemediğin Son Sözü Söyleyecek Şarkıyı Açıklıyoruz!

Senin yaran hala taze ve kalbinin bir köşesinde ona ayırdığın o yer hala sıcacık duruyor. Hayatına devam etmeye çalışsan da bazen bir boşluğa düşüyor ve onun eksikliğini, o tanıdık güven hissini derinden arıyorsun. Söylemek isteyip de yuttuğun o kadar çok cümle var ki, hepsi boğazında düğüm olup kalmış ve dışarı çıkmayı bekliyor. Onu hala özlüyor ve birinin seni onun gibi anlayamayacağı, seni kimsenin onun gibi tamamlayamayacağı düşüncesiyle savaşıyorsun. Zamana ve kendine biraz daha şefkat göstermeye ihtiyacın var. Bu şarkı senin dökemediğin o sessiz gözyaşlarının ve yarım kalmışlık hissinin sesi olsun.