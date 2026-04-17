Eski Sevgiline Söyleyemediğin Son Sözü Söyleyecek Şarkıyı Açıklıyoruz!

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
17.04.2026 - 22:01

Ayrılıklar yaşanır ama hesaplar bir türlü kapanmaz. Hani o gece yarısı yazıp yazıp sildiğin, keşke şunu da söyleseydim dediğin o son söz var ya işte biz onu senin için buluyoruz! Hazırsan başlayalım...

Reklam

1. Ayrılık sonrası ilk yaptığın şey neydi?

2. Onu sokakta görsen vereceğin ilk tepkiyi seç bakalım!

3. Sosyal medya detoksu ne alemde, onu hala izliyor musun?

4. Bu görsellerden hangisi "keşke” hissini veriyor?

5. Sence ilişkinizin bitmesinin asıl sebebi neydi?

Reklam

6. Arkadaşların onun hakkında ne diyor?

7. Bir emoji olsan şu an bunlardan hangisi olurdun?

8. İlişkinizin en iyi dönemi hangisiydi?

Miley Cyrus - Flowers

Sen artık kendi çiçeklerini kendin alabiliyor, kendi ismini kumun üzerine yazabiliyorsun! Bu ayrılık seni yıkmak yerine adeta yeniden inşa etmiş ve ne kadar güçlü olduğunu sana hatırlatmış. Eski sevgiline söylemek istediğin tek şey, senin sevgin olmadan da ne kadar parladığın ve kendi başına çok daha mutlu olduğundur. Sen geçmişin tozlu sayfalarını çoktan yakmışsın ve önündeki ışıl ışıl geleceğe odaklanmış durumdasın. Bu şarkı senin bağımsızlık marşın olmuş zira sen artık bir başkasının onayına ihtiyaç duymadan kendini sevebiliyorsun.

Lewis Capaldi - Someone You

Senin yaran hala taze ve kalbinin bir köşesinde ona ayırdığın o yer hala sıcacık duruyor. Hayatına devam etmeye çalışsan da bazen bir boşluğa düşüyor ve onun eksikliğini, o tanıdık güven hissini derinden arıyorsun. Söylemek isteyip de yuttuğun o kadar çok cümle var ki, hepsi boğazında düğüm olup kalmış ve dışarı çıkmayı bekliyor. Onu hala özlüyor ve birinin seni onun gibi anlayamayacağı, seni kimsenin onun gibi tamamlayamayacağı düşüncesiyle savaşıyorsun. Zamana ve kendine biraz daha şefkat göstermeye ihtiyacın var. Bu şarkı senin dökemediğin o sessiz gözyaşlarının ve yarım kalmışlık hissinin sesi olsun.

Olivia Rodrigo - Vampire

Senin içinde dumanı tüten bir hayal kırıklığı ve seni kullandığını hissettiğin birine karşı duyduğun büyük bir öfke var. Senin söyleyemediğin son söz aslında tam bir yüzleşme; onun seni nasıl tükettiğini ve sahte tavırlarıyla seni nasıl kandırdığını yüzüne vurmak istiyorsun. Artık gerçekleri görüyorsun ve onun bir kahraman değil, aslında senin enerjini emen bir karakter olduğunu fark etmişsin. Senin için bu ilişki büyük bir ders olmuş ve artık kimseye bu kadar kolay güvenmeyeceksin. Bu şarkı senin uyanışının ve haksızlığa karşı dik duruşunun bir simgesi!

Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Reklam
