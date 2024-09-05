Eski Eşi Kaya Çilingiroğlu'nun 22 Yaşındaki Sevgilisi Tarafından Kullanılmasına Hülya Avşar'dan Olay Cevap

Kaya Çilingiroğlu, genç bir sevgilisiyle ayrıldığını ve onun kendisini kullandığını belirterek sosyal medyada engellediğini açıklamıştı. Acun Ilıcalı'nın düğününe katılan eski eşi Hülya Avşar'a konuyla ilgili düşüncesi sorulunca verdiği cevap olay oldu!