Eski Eşi Kaya Çilingiroğlu'nun 22 Yaşındaki Sevgilisi Tarafından Kullanılmasına Hülya Avşar'dan Olay Cevap
Eski Eşi Kaya Çilingiroğlu'nun 22 Yaşındaki Sevgilisi Tarafından Kullanılmasına Hülya Avşar'dan Olay Cevap
Kaya Çilingiroğlu, genç bir sevgilisiyle ayrıldığını ve onun kendisini kullandığını belirterek sosyal medyada engellediğini açıklamıştı. Acun Ilıcalı'nın düğününe katılan eski eşi Hülya Avşar'a konuyla ilgili düşüncesi sorulunca verdiği cevap olay oldu!
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Hülya Avşar'la yaşadığı ilişki ve yaşadığı boşanma ile magazin gündemine düşen Kaya Çilingiroğlu özel hayatıyla adından bahsettirmeye devam ediyor.
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26 yaşındaki kızı Zehra'dan 2 yaş küçük ve Mehmet Ali Erbil'in eski sevgililerinden olan Nevide Çiçek'le arasında aşk iddiaları çıkan Kaya Çilingiroğlu samimi anlarla muhabirlere yakalanmıştı.
"Görüntülendiğim kız Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisiymiş. Bir de 22 yaşında. Öğrenir öğrenmez her yerden engelledim. Beni kullandı" açıklamasıyla ilişkisinin bittiğini söyleyen Çilingiroğlu kandırıldığını söylemişti.
Geçtiğimiz gece Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğününe katılan Hülya Avşar'a konu ile ilgili düşüncesi soruldu. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Avşar "çekirge bir zıplar iki zıplar" yorumunun ardından kahkahayı bastı!
"İyi olmuş ona ben ne diyeyim yani diyecek bir şeyim yok" diyen Avşar'ın cevabına gelin birlikte bakalım 👇
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