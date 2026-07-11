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Yaşam
Eşinin Aşuresini Annesinin Yanında Eleştiren Adam Ortalığı Karıştırdı

Eşinin Aşuresini Annesinin Yanında Eleştiren Adam Ortalığı Karıştırdı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.07.2026 - 12:04
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Eşinin ilk kez yaptığı aşureyi hevesi kırılmasın diye öven bir adam, ertesi gün annesinin yanında aslında beğenmediğini söyleyince ortalık karıştı. Eşi, aşureye yapılan eleştiriden çok kocasının annesinin yanında kendisini küçük düşürmesine kırıldığını söylerken, adam ise eşiyle annesi arasında kaldığını anlattı.

Olay hem sosyal medyada hem de aile içinde küçük çaplı bir kriz çıkardı... Gelin bakalım!

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Bahsi geçen olay şöyle 👇🏻

Bahsi geçen olay şöyle 👇🏻
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Eşim geçen hafta ilk kez aşure yaptı.

Akşam eve geldiğimde heyecanla önüme bir kâse koydu. Birkaç kaşık yedim. Açıkçası pek beğenmedim ama hevesi kırılmasın diye “Güzel olmuş.” dedim.

Ertesi gün annem bize geldi.

Eşim ona da bir kâse koydu. Annem birkaç kaşık aldıktan sonra, “Biraz koyu olmuş sanki, suyu az mı geldi?” dedi.

Eşim hiçbir şey söylemedi.

Ben de ortam gerilmesin diye gülerek, “Ben de dün aynısını düşündüm aslında.” dedim.

Eşim bir anda bana döndü.

“Dün bana güzel olmuş demedin mi?”

“Hevesin kırılmasın diye öyle söyledim.” dedim.

Annem de araya girip, “Aman kızım, bunda alınacak ne var? İlk seferde herkes tutturamaz.” dedi.

Eşim bu kez anneme dönüp, “Ben alınmadım zaten. Siz oğlunuzla birbirinizi doğrulamaya devam edin.” dedi.

Ortam bir anda buz kesti.

Annem birkaç dakika sonra kalkıp gitti.

Eşim o günden beri benimle doğru düzgün konuşmuyor. Annem de dün arayıp, “Ben bir daha sizin evinize gelmem.” dedi.

Eşim, “Ben aşureye laf edildi diye kırılmadım. Sen annenin yanında beni aptal yerine koydun.’’ diyor.

Kendimi aşırı ortada kalmış hissediyorum. Ne desem bir taraf daha çok kırılacak gibi. Ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum.

Yaşanan olay, sosyal medyada tepkilerin fitilini ateşledi

Yaşanan olay, sosyal medyada tepkilerin fitilini ateşledi
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Kullanıcının eşine hak verenler kadar

Kullanıcının eşine hak verenler kadar
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Eleştirenler de oldu

Eleştirenler de oldu
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Tabii asıl hatanın kullanıcıya ait olduğunu söyleyenler de yok değil

Tabii asıl hatanın kullanıcıya ait olduğunu söyleyenler de yok değil
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Bakalım başka kimler ne demiş?

Bakalım başka kimler ne demiş?
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Bundan sonra her olayda adınız "alıngan"a çıkar bi' kere

Bundan sonra her olayda adınız "alıngan"a çıkar bi' kere
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Bu da farklı bi' bakış açısı...

Bu da farklı bi' bakış açısı...
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Suyu bulandırmaya gerek yoktu.

Suyu bulandırmaya gerek yoktu.
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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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