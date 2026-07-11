Eşinin Aşuresini Annesinin Yanında Eleştiren Adam Ortalığı Karıştırdı

Eşinin ilk kez yaptığı aşureyi hevesi kırılmasın diye öven bir adam, ertesi gün annesinin yanında aslında beğenmediğini söyleyince ortalık karıştı. Eşi, aşureye yapılan eleştiriden çok kocasının annesinin yanında kendisini küçük düşürmesine kırıldığını söylerken, adam ise eşiyle annesi arasında kaldığını anlattı.

Olay hem sosyal medyada hem de aile içinde küçük çaplı bir kriz çıkardı... Gelin bakalım!