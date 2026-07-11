Eşinin Aşuresini Annesinin Yanında Eleştiren Adam Ortalığı Karıştırdı
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Eşinin ilk kez yaptığı aşureyi hevesi kırılmasın diye öven bir adam, ertesi gün annesinin yanında aslında beğenmediğini söyleyince ortalık karıştı. Eşi, aşureye yapılan eleştiriden çok kocasının annesinin yanında kendisini küçük düşürmesine kırıldığını söylerken, adam ise eşiyle annesi arasında kaldığını anlattı.
Olay hem sosyal medyada hem de aile içinde küçük çaplı bir kriz çıkardı... Gelin bakalım!
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Bahsi geçen olay şöyle 👇🏻
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Yaşanan olay, sosyal medyada tepkilerin fitilini ateşledi
Kullanıcının eşine hak verenler kadar
Eleştirenler de oldu
Tabii asıl hatanın kullanıcıya ait olduğunu söyleyenler de yok değil
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Bakalım başka kimler ne demiş?
👇🏻
Bundan sonra her olayda adınız "alıngan"a çıkar bi' kere
👇🏻
Bu da farklı bi' bakış açısı...
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Suyu bulandırmaya gerek yoktu.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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