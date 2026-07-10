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Hastane Tespitlerinden Arada Kalanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Hastane Tespitlerinden Arada Kalanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.07.2026 - 17:55
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X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Bakalım bugün kimler paylaşımlarıyla güldürmüş? Kimler Twitter etkileşimine doymuş?

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

İşte bu yüzden!

İşte bu yüzden!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Arada kalanlar...

Arada kalanlar...
twitter.com

Hataya yakışır bir yanıt.

Hataya yakışır bir yanıt.
twitter.com
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Bazen olmayabiliyor.

Bazen olmayabiliyor.
twitter.com

Biraz da Yaprak Dökümü...

Biraz da Yaprak Dökümü...
twitter.com

Aynen arkadaşın...

Aynen arkadaşın...
twitter.com

Helal olsun.

Helal olsun.
twitter.com

Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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